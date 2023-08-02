Россияне сменили тактику обстрелов Украины иранскими дронами: Игнат рассказал, в чем угроза

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, что в ночь на 2 августа российские террористы изменили тактику обстрела Украины иранскими дронами. Они запустили "шахеды" сразу по трем направлениям.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Юрий Игнат отметил, что оккупанты обычно атакуют Украину по одному или двум направлениям, однако в ночь на 2 августа они будут использовать сразу три — Курскую область, полигон Чауда в оккупированном Крыму и Приморско-Ахтарск. Спикер ПС ВСУ отметил, что украинские защитники сбили 23 вражеских цели, однако некоторые все же атаковали нашу портовую инфраструктуру. Чтобы этого не произошло, Украине нужно еще больше ПВО.

"Наше зерно, наше продовольствие, которое мы поставляем в страны Африки и другие, чтобы минимизировать продовольственный кризис в мире. Вот враг сейчас такую цель себе выбрал и, к сожалению, кое-что добивается успехов. Но наши защитники пытаются сделать все для того, чтобы уничтожить как можно больше БПЛА", — подчеркнул Игнат.

Напомним, в ночь на 2 августа ВСУ сбили 23 иранских дрона, которые оккупанты запустили по Украине. Часть вражеских целей ударила по потам на юге.

В ОК "Пивдень" объяснили, что российские оккупанты переключились с атак по портам Великой Одессы на атаки по дунайским портам Одесской области, потому что выискивают новую тактику для как можно большего ущерба Украине.

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