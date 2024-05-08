Россияне изменили тактику ударов по Харькову: на что обратило внимание The Times

Россияне продолжают атаковать беспилотниками Харьков, расположенный всего в паре десятков километров от российской границы. К тому же враг ведет активную кампанию по дезинформации, чтобы запугать украинских саперов, обезвреживающих российские дроны-камикадзе, боевая часть которых не взорвалась.

Об этом пишет The Times.

"Пока россияне скапливаются на границе и засыпают их дезинформацией, защитники Харькова имеют ограниченные инструменты и плохо представляют, что враг будет делать дальше", – пишут авторы статьи.

Британским журналистам удалось пообщаться с командиром группы саперов, 28-летним капитаном Максимом Томко. Офицер рассказал, что его команда постоянно находится в нервном напряжении.

"Мы никогда не знаем, почему не взорвался дрон-камикадзе, который мы пытаемся обезвредить – по причине неисправности или потому, что он запрограммирован убить наших саперов, как утверждают россияне в своих телепрограммах и Telegram-каналах", – поделился военный.

Репортеры сообщили, что защиту Харькова от дронов осуществляют мобильные пулеметные подразделения, которые передвигаются по городу на пикапах. Защитники Харькова рассказали журналистам, что за год им удалось сбить над городом около пяти десятков вражеских БпЛА.

"Как мы адаптировали свою тактику, так и россияне адаптировали свою. Если раньше беспилотники "Шахед" атаковали нас с высоты меньше километра, то теперь они летают на высоте почти в два километра", — рассказал командир 302-й зенитной бригады, подполковник Александр Козлов.

Он добавил, что без должной противовоздушной обороны украинским защитникам все труднее уничтожать вражеские дроны.

Напомним, Синегубов оценил риск наступления россиян на Харьков. Надлежащие планы эвакуации Харькова уже разработаны, их актуализируют почти каждый месяц.

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