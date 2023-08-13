Россияне сменили тактику в Черном море после ударов по судам: Гуменюк рассказала детали

Россияне понимают, что удары могут повториться, потому меняют тактику.
Армия РФ прибегла к новой тактике в Черном море после ударов по российским судам. оккупанты создали заграждения с гражданских кораблей для защиты своего флота.
Об этом рассказала руководитель объединенного прессцентра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк в эфире 24 канала.
По его словам, россияне понимают, что удары могут повториться, потому меняют тактику.
"Оккупанты скрываются пока за юго-восточным побережьем Крыма. Главное, что изменилось: они образовали так называемый район осмотра судов, где собирают гражданские суда. Фактически, создают себе боновое заграждение, чтобы не быть поврежденными в результате атак", — рассказала Гуменюк.
Отметим, в Украине открыли регистрацию торговых судов и их владельцев, готовых проходить временными маршрутами в украинские порты в Черном море.
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