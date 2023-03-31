Россияне сместили акценты: в ВСУ прокомментировали ночную атаку дронами-камикадзе

Атака беспилотников ночью может свидетельствовать о том, что российские войска сместили свой акцент на севере страны. Поскольку на юге на этот раз враг не был столь активен.

Об этом сообщила представитель Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, комментируя ночную атаку дронов.

Она подчеркнула, что эта ночь для зоны ответственности ОК "Юг" оказалась спокойнее, чем в предыдущие атаки.

"Враг сместил акцент на север. При этом на юге оккупанты продолжают тактику применения управляемых авиационных бомб, не имея полноценной возможности по-прежнему бить из артиллерии по Правобережью. Поскольку они очень отброшены", — рассказала Гуменюк.

Однако она отметила, что россияне много маневрируют, выискивают способы для атаки и добавляют авиацию.

Ночная атака дронов

Около 22:00 30 марта, по Украине начала распространяться воздушная тревога. Сначала сирены звучали в Сумской и Черниговской областях, а впоследствии — во многих других регионах, в том числе и в Киеве. В ОВА предупредили жителей об угрозе атаки дронами.

Россияне в течение последней атаки запустили ударившими по Украине десятью БПЛА Shahed. Силы ПВО уничтожили девять из десяти вражеских дронов.

Впрочем, российские войска атаковалине только беспилотниками. В небе было зафиксировано до пяти других воздушных целей, вероятно, воздушных шаров. Дронами оккупанты атаковали с северного направления – Брянской области, через Сумскую и Черниговскую области.

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