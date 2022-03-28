Россияне снимают фейковые видео, где якобы украинские военные издеваются над пленными — ВСУ

Россияне снимают фейковые видео, где якобы украинские военные издеваются над пленными — ВСУ

Залужный призвал принимать во внимание реалии информационно-психологической войны и доверять только официальным источникам.

В пропагандистских Telegram-каналах распространяется видео, на котором якобы украинские военные издеваются над взятыми в плен российскими солдатами. Вооруженные силы Украины назвали это новым выдуманным фейком РФ.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

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"С целью дискредитации сил обороны Украины враг снимает и распространяет постановочные видео с бесчеловечным отношением якобы "украинских военных" по отношению к "российским пленникам", — написал Залужный.

Главком отметил, что военнослужащие ВСУ и других законных военных формирований неукоснительно соблюдают нормы международного гуманитарного права. Залужный призвал принимать во внимание реалии информационно-психологической войны и доверять только официальным источникам.

Тем временем председатель советника главы Офиса президента Алексей Арестович сообщает, что сейчас проводится проверка относительно правдивости этого видео. Если это фейк – все виновные будут нести ответственность.

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