Россияне снизили активность на Бахмутском направлении, ВСУ продвигаются дальше: Череватый назвал расстояние

Российские оккупационные войска снизили штурмовую активность на Бахмутском направлении из-за больших потерь. Украинские подразделения смогли продвинуться на некоторых позициях на 350-400 метров.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый во время телемарафона.

По его словам, за прошедшие сутки армия РФ 465 раз обстреляла украинские позиции и совершила два авианалета. В свою очередь, на Бахмутском направлении было уничтожено 54 оккупантов, 84 ранили, уничтожена одна установка "Град", три пушки, три БПлА и самоходный миномет и два состава.

"На Бахмутском направлении мы наблюдаем меньшую динамику активности врага. За эти сутки было два боеприкосновения, за предыдущие также от одного до трех. Это намного меньше по сравнению с последними месяцами", — сообщил Сергей Череватый.

Представитель ВСУ подчеркнул, что активность оккупантов снизилась из-за значительных потерь. Он говорит, что каждый день на Бахмутском направлении погибали более ста солдат. Заявления главаря ППК "Вагнер" Евгения Пригожина он назвал "фактической капитуляцией группировки".

"Эти заявления Пригожина, несмотря на то, как он хорохорился, по большому счету на сухом языке это латентная капитуляция преступной группировки", — Череватый.

Напомним, аналитики Института изучения войны сообщили в своем новом отчете, что украинские Вооруженные силы получили инициативу под Бахмутом . Теперь они могут начать новый этап операций вокруг города.

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