Россияне снизили количество дроновых атак по Украине: с чем это связано

В декабре россияне впервые с весны 2024 уменьшили количество атак дронами по Украине, что связано в основном с исчерпыванием запасов врага.

Об этом вэфире телемарафона 14 января рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

В то же время, по его словам, надеяться на невозможность врагом запуска "Шахедов" не стоит.

"Здесь не стоит делать какие-то далеко идущие прогнозы. Думаю, что это связано с сезонностью. Закончился год. Они использовали все запасы. Сейчас начался следующий год. Поэтому они входят в него", — сказал Мусиенко.

Более того, как напомнил эксперт, Украина постоянно ищет склады как с элементами, используемыми для дронов, так и с полноценно собранными дронами, и наносит удары по ним. Однако процесс по производству "Шахедов" в РФ продолжается.

"На сегодняшний день Россия продолжает производить дроны. Я не исключаю, что по состоянию на сейчас у них есть определенный спад. Но они продолжают их производить, поэтому риски атак "Шахедами" сохраняются. Статистика действительно показывает уменьшение, однако возможности для запуска этих дронов у нашего врага, к сожалению, еще есть", — добавил эксперт.

Ранее уже говорилось, что погодные условия на территории Украины зимой негативно влияют на эффективность беспилотников, работающих на линии фронта.

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