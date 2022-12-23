Россияне сносят те части Драмтеатра в Мариуполе, которые доказывают преступления оккупантов — Андрющенко

Оккупанты собираются снести те части Драмтеатра в Мариуполе, где убили сотни мирных украинцев.

Российские захватчики уничтожают заднюю и центральную части Мариупольского драмтеатра, доказывающие бомбардировки театра, а не вымышленный российской пропагандой подрыв изнутри.

Об этом 23 декабря рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Снос руин Драматического театра — безусловная попытка спрятать навсегда физические доказательства величайшего одновременного умышленного убийства украинцев россиянами с начала этой фазы войны. Оккупанты даже не скрывают своих намерений", — написал Андрющенко.

По его словам, полному демонтажу подлежит задняя и центральная часть театра, однако фронтальную оставят целой как "основу реконструкции".

"То есть демонтируются только те части здания, которые доказывают бомбардировку, а не вымышленный пропагандой подрыв изнутри. Более 300 мариупольцев погибли. Весь мир вздрогнул. А россияне продолжают цинично делать вид, что ничего не произошло", — подчеркнул Андрющенко.

Советник мэра Мариуполя подчеркнул, что правду не скрыть. Сегодня существует куча видеодоказательств, свидетелей и свидетельств выживших.

"Второй раз за последние 100 лет россияне будут Драмтеатр на костях погибших буквально. В советское время он был построен в месте захоронения солдат вермахта, которые были эксгумированы только в 2017-2018 годах. Теперь планируют строить на костях мариупольцев. Ярость. Просто ярость", – подчеркнул Андрющенко.

Напомним, после захвата города российские оккупанты начали "зачистку" завалов драмтеатра в Мариуполе, тела вывозили в Мангуш.

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