Россияне снова атаковали Днепропетровщину артиллерией и дронами: есть раненые (фото)

Зафиксировано 12 атак дронами-камикадзе и 5 артобстрелов.
В канун Нового года, 31 декабря, российские оккупанты с самого утра обстреливали Днепропетровщину.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
По его словам, зафиксировано 12 атак дронами-камикадзе и 5 артобстрелов.
В частности, 31 декабря оккупанты совершили атаку БПЛА по городу Никополь. В результате вражеской атаки ранены трое местных жителей. Один пострадавший, 60-летний мужчина, получил минно-взрывную травму и многочисленные осколочные ранения. Он был госпитализирован, состояние тяжелое.
Еще двое пострадавших – супруги. Им 60 и 61 год. Они будут лечиться дома.
Повреждены три частных дома, АЗС, аптека, офисное здание, авто, пара микроавтобусов, коммунальное предприятие.
В Покровской сельской громаде разбита линия электропередач. Без света остались более полутысячи домов. Пока их заживили. В Мировской громаде была повреждена агрофирма.
Кроме того, после обеда было громко в Кривом Роге, но к счастью обошлось без погибших и пострадавших.
Напомним, что напротив Никополя, через Днепр, расположены Энергодар и Каменка-Днепровская, захваченные россиянами. Оккупанты чуть ли не ежедневно лупят по Никополю из дронов и артиллерии.
Ранее сообщалось, что 29 декабря оккупанты атаковали Днепр ракетами. В частности, попали в торговый центр и роддом. В результате атаки погибли семь человек.
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