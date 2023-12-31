Россияне снова атаковали Днепропетровщину артиллерией и дронами: есть раненые (фото)

В канун Нового года, 31 декабря, российские оккупанты с самого утра обстреливали Днепропетровщину.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, зафиксировано 12 атак дронами-камикадзе и 5 артобстрелов.

В частности, 31 декабря оккупанты совершили атаку БПЛА по городу Никополь. В результате вражеской атаки ранены трое местных жителей. Один пострадавший, 60-летний мужчина, получил минно-взрывную травму и многочисленные осколочные ранения. Он был госпитализирован, состояние тяжелое.

Еще двое пострадавших – супруги. Им 60 и 61 год. Они будут лечиться дома.

Повреждены три частных дома, АЗС, аптека, офисное здание, авто, пара микроавтобусов, коммунальное предприятие.

В Покровской сельской громаде разбита линия электропередач. Без света остались более полутысячи домов. Пока их заживили. В Мировской громаде была повреждена агрофирма.

Кроме того, после обеда было громко в Кривом Роге, но к счастью обошлось без погибших и пострадавших.

Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Фото: Facebook / Сергей Лысак

Обстрел Днепропетровской области 31.12.2023 / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Напомним, что напротив Никополя, через Днепр, расположены Энергодар и Каменка-Днепровская, захваченные россиянами. Оккупанты чуть ли не ежедневно лупят по Никополю из дронов и артиллерии.

Ранее сообщалось, что 29 декабря оккупанты атаковали Днепр ракетами. В частности, попали в торговый центр и роддом. В результате атаки погибли семь человек.

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