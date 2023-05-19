Россияне снова атаковали энергетику Украины: есть отключения света в 5 областях

Больше всего населенных пунктов в результате российских обстрелов обесточено в Запорожской и Донецкой областях.

В результате российских обстрелов по Украине в ночь на 19 мая без света остались ряд населенных пунктов в пяти областях, зафиксированы повреждения энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщили в Минэнерго Украины.

"Ночью враг нанес очередной массированный ракетно-дроновый удар по всей территории страны. Есть повреждения энергетической инфраструктуры. В частности, на Львовщине из-за падения обломков ударного БпЛА частично обесточен 1 населенный пункт", — говорится в заявлении.

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В результате вражеских обстрелов также обесточены 15 населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. Так, на Запорожье без света остались 4700 потребителей, а на Донетчине – 10 200.

Из-за российских обстрелов есть отключения электроэнергии в Николаевской и Днепропетровской областях.

В Харьковской области под обстрел попала бригада энергетиков, выполнявшая свои работы. Обошлось без пострадавших.

После предидущих обстрелов со стороны России без электроэнергии остается часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. В то же время более 20 тыс. потребителей были отключены от сети на Киевщине. Это произошло из-за технологических нарушений, но большинство потребителей уже запитаны.

За сутки энергетики вернули свет для 30,4 тыс. потребителей, в том числе и в прифронтовых областях.

"Продолжается ремонтная кампания в рамках подготовки к новому отопительному сезону. Планово ремонтируются как объекты генерации, так и сетевая инфраструктура. Ограничения для бытовых потребителей не применяются. Энергетическая система работает стабильно", – добавили в Минэнерго.

Ночная атака по Украине 19 мая

Российские оккупанты в ночь на 19 мая атаковали Украину дронами-камикадзе и ракетами. Захватчики выпустили 22 беспилотника и шесть ракет "Калибр". Украинским силам ПВО удалось уничтожить три ракеты и 16 дронов.

Комментируя очередную вражескую атаку, в Воздушных силах ВСУ сообщили, что основными целями РФ по-прежнему остаются военные, инфраструктурные объекты, оборонные предприятия и военная техника.

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