Россияне снова атаковали Одесчину: Гуменюк рассказала о последствиях

Россияне снова атаковали Одесскую область. Оккупанты применили "шахиды".

Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк отметила, что атака дронами была достаточно массированной и долговременной.

"Тревога продолжалась 3,5 часа. Враг снова повторил массированный удар по югу Одесчины, применив ударные беспилотники типа "Шахид". Атака продолжалась несколькими волнами. Снова почти полностью повторилась тактика предыдущей ночи. Это вполне предсказуемо, потому что врагу не дает покоя активность региона, который не покорился, не сдался, не прекратил свою деятельность после завершения зерновой сделки.

Снова под ударом гражданская инфраструктура. Абсолютное большинство беспилотников уничтожено силами противовоздушной обороны. Окончательные цифры еще уточняются. К сожалению, есть попадание в гражданскую инфраструктуру, есть поврежденные здания, уточняется информация о пострадавших. Это говорит о том, что враг может повторять массированные атаки одна за другой в течение одной и второй ночи", — добавила она.

Напомним, в ночь на 3 сентября оккупационная армия РФ осуществила несколько волн атак ударными беспилотниками "Shahed-136/131" по Одесской области. Беспилотники атаковали порты на Дунае. Силам ПВО удалось сбить 22 БПЛА из 25.

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