Россияне снова атаковали Украину: как прошла ночь в регионах

Ночь на 11 августа в большинстве областей Украины прошла с обстрелами.

Ситуация в регионах по состоянию по данным областных государственных администраций.

Черниговщина: в сутки — один обстрел (3 взрыва), из минометов в направлении села Гремяч Новгород-Северского района. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала. Данные уточняются.

Сумщина: вчера в течение дня россияне совершили 5 минометных обстрелов приграничья. Зафиксировано 49 взрывов. Обстрелы потерпели Белопольская, Краснопольская, Новослободская и Зноб-Новгородская громады. Без человеческих утрат и разрушений гражданской инфраструктуры.

Днепропетровщина: ночью агрессор два раза направлял тяжелую артиллерию на Никопольщину. Около десятка снарядов прилетели по районному центру и Красногригорьевской громаде.

Обошлось без жертв и пострадавших. Последствия обстрелов уточняются.

Вчера днем враг трижды обстрелял Никополь. Из тяжелой артиллерии в город прилетели полтора десятка снарядов.

Повреждены 15 частных домов, 5 хозяйственных построек, 2 газопровода, 3 ЛЭП.

Запорожская область: российские войска продолжают бить по гражданской инфраструктуре – за сутки 114 обстрелов пришлось по 19 мирным городам и селам области.

100 артиллерийских обстрелов совершено по Гуляйполю, Орехову, Железнодорожному, Каменскому, Степному, Пятихаткам и другим селам на линии фронта. 9 обстрелов из РСЗО нанес враг по Новодаровке, Красному, Левадному, Лобковому. Орехов и Малая Токмачка пострадали от трех авиационных ударов, Ольговское дважды атаковали с БПЛА.

В результате удара управляемой авиабомбой по г. Орехов пострадали 10 человек. на месте погиб 31-летний полицейский. Ранения получила семья — мужчины 20 и 70 лет и женщины 39 и 66 лет.

Зафиксировано 13 новых разрушений жилых домов и хозяйственных построек.

Харьковщина: на Слобожанском направлении противник нанес авиационный удар в районе Гурьевого Казачка Богодуховского района. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы свыше населенных пунктов Уды Богодуховского района, Стрелка, Глубокое Харьковского района, Охримовка, Бударки Чугуевского района.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах северо-восточнее Синьковки, севернее Кисловки и юго-восточнее Андреевки. Нанес авиационные удары в районе Кисловки и Первомайского. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись таким населенным пунктам как Купянск, Масютовка, Кисловка и Берестово.

Луганщина: кафиры стреляют по селам вдоль линии фронта; Невское и Белогоровка – ежедневные цели. За сутки противник совершил 141 обстрел (523 снаряда).

Донетчина: россияне совершили 9 обстрелов населенных пунктов: Авдеевка, с.Богоявленко, с.Щурово, с.Благодатное, Торецк. Через сутки — один человек ранен.

Николаевщина: вчера враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Херсонщина: сегодня утром в результате вражеского обстрела с. Громадные тяжелые травмы получил 28-летний мужчина. Госпитализирован в реанимационное отделение.

За сутки по области противник произвел 61 обстрел (365 снарядов), из них по г. Херсон — 3 обстрела (13 снарядов).

Оккупанты попали в районы 23 населенных пунктов области; территории и помещение заводов в Херсоне; башни мобильной связи в Бериславе. Всего за сутки из-за российской агрессии три человека получили ранения.