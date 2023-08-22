Россияне снова атаковали Украину: как прошла ночь в регионах

Российские войска продолжают прицельно обстреливать города Украины.

Ситуация в регионах по состоянию на 9:00 по данным областных государственных администраций.

Черниговщина

За сутки в области прогремели 4 обстрела (39 взрывов). Враг бил из минометов по Семеновской общине Новгород-Северского района. Погиб мужчина. Также произошел обстрел из АГС Сновской общины Корюковского района. Ночью — попадание "Шахеда" по Семеновке, повреждено здание городского совета. Остальные данные о последствиях уточняются.

Сумщина

Ночью и утром россияне совершили 8 обстрелов по приграничным территориям и населенным пунктам области. Зафиксировано 24 взрыва. Обстрелы потерпели Эсманская, Дружбовская, Великописаревская. Предварительно без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры. Вчера в течение дня россияне совершили 12 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 86 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Эсманская и Великописаревская общины. Без последствий.

Днепропетровщина

Синельниковский район ночью русская армия атаковала беспилотником. Попала по частному предприятию. Произошел пожар. Спасатели оперативно обуздали огонь. К счастью, обошлось без погибших и раненых. Еще один удар по району произошел утром. Повреждена линия электропередач и другая гражданская инфраструктура. Информация о последствиях уточняется.

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Взрыв в Кривом Роге раздался на рассвете. Враг нанес ракетный удар. Предварительно пострадал один человек. Мужчине оказали помощь, лечиться амбулаторно. Избитое жилье местных – 20 частных домов. Повреждена линия электропередач. Вчера под вражескими обстрелами находились Никополь и Марганецкая община, русская армия целила из тяжелой артиллерии.

Запорожская область

За минувшие сутки враг нанес 96 ударов по городам и селам области. Ночью по окрестностям областного центра были нанесены два ракетных удара и атакованы тремя БПЛА по открытой территории. Взрывной волной повреждены дома рядом. Специалисты устраняют последствия вражеского удара. Информация о пострадавших не поступала. Данные уточняются. 83 артобстрела оккупанты совершили по территории Железнодорожного, Левадного, Полтавки, Ольговского, Преображенки, Затишье, Луговского, Каменского, Степного, Павловки и других прифронтовых населенных пунктах.

Три обстрела из РСЗО пришлись по Новодаровке и Лукьяновке, два авиационных удара — по Новоданиловке, три БПЛА-атаки — по Новодаровке и Степногорску. В результате артиллерийских обстрелов по Преображенке погиб 51-летний мужчина. Также ранение получил 43-летний мужчина, его оперативно доставили в лечебное учреждение. Поступило 31 сообщение о разрушении объектов инфраструктуры, жилых домов и другого имущества граждан.

Харьковщина

Этой ночью враг массированно обстреливал г. Волчанск Чугуевского района. Повреждены и разрушены 4 жилых дома. Утром спасатели деблокировали из-под завалов одного из домов его владелицу — 56-летнюю женщину. Серьезных телесных повреждений у женщины не было, в госпитализации не нуждалась. Ночью в результате обстрела пгт Купянск-Узловой поврежден частный дом, произошел пожар.

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На Слобожанском направлении в течение суток противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Красная Заря Богодуховского района, Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелка Харьковского района. На Купянском направлении артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись населенным пунктам Двуречная, Синковка, Кисловка, Берестово. Вчера в с. Шестаково Чугуевского района во время выполнения работ на неизвестном взрывном устройстве взорвался трактор. Ранение получил и был госпитализирован 51-летний мужчина. Состояние средней тяжести.

Луганщина

Вчера пострадали Белогоровка и территория Серебрянского лесничества. Артиллерийский огонь россияне открывали по районам близ Кармазиновки, Невского, Кременной и Белогоровки. В сутки противник совершил 156 обстрелов (568 снаряд).

Донетчина

Враг совершил 14 обстрелов в сутки, под огнем рашистов — 10 населенных пунктов: Торецк, Горняк, Авдеевка, Константиновка, с. Малиновка, с. Семеновка, с. Новоукраинка, с. Клищиевка, с. Через сутки — один человек погиб. Повреждены 8 частных жилых домов, хозяйственная постройка, трансформаторная подстанция, гараж, газопровод.

Николаевщина

Вчера враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.

Херсонщина

За сутки по области противник совершил 71 обстрел (356 снарядов), из них по г. Херсон — 2 артиллерийских обстрела (11 снарядов).

Россияне попали в районы 31 населенного пункта области, территорию дачного кооператива в Херсонском районе; территорию фермерского хозяйства и Национального парка в Бериславском районе.

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Оккупанты атаковали с беспилотника жителя Золотой Балки. Вчера днем россияне сбросили на 43-летнего мужчину взрывоопасный предмет. В результате атаки он получил множественные ранения, пострадавшего госпитализировали. Из-за обстрела Софиевки пострадали двое местных жителей – 79-летняя женщина и 60-летний мужчина. Пострадавшим была оказана медицинская помощь.

Также россияне атаковали жилой дом в Бериславе. В собственном доме ранение получил 48-летний местный житель. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Всего за сутки из-за российской агрессии четыре человека получили ранения.

Добавим, ночью на вторник, 22 августа, российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed, а также крылатыми ракетами "Искандер-К".

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