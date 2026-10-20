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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Россияне снова били по железной дороге: в Житомирской области после удара вспыхнули пожары

После очередной атаки РФ спасатели ликвидируют последствия ушибов, а саперы уже обследовали территорию на наличие взрывоопасных предметов.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Россияне ударили по Житомирщине

Россияне ударили по Житомирщине

В Житомирской области в результате очередной российской атаки зафиксировали попадание по гражданской и железнодорожной инфраструктуре.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

После ушибов возникли пожары. Одну из них спасатели продолжают ликвидировать.

Саперы ГСЧС также обследовали территорию на наличие взрывоопасных предметов.

Россияне ударили по Житомирщине

Россияне ударили по Житомирщине

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Россияне все чаще атакуют украинские поезда

Напомним, Россия усилила удары по пассажирским поездам и железнодорожной инфраструктуре Украины. По данным Politico и CBC, с начала полномасштабного вторжения повреждено или уничтожено более 500 локомотивов, причем свыше 60% — за последние восемь месяцев.

С начала года под удары также попали 120 пассажирских вагонов, 304 локомотива и 43 станции.

В «Укрзалізниці» заявляют, что атаки преследуют цель изолировать прифронтовые общины, усложнить логистику и работу экономики. Обстрелы уже приводили к гибели и ранениям железнодорожников и пассажиров, а также к экстренным эвакуациям.

Также россияне ударили по Днепру и пригороду.

Утром российские войска атаковали Днепропетровскую область. Под ударом оказались Днепр и его пригород.

По словам главы ОВА Александра Ганжи, в пригороде Днепра поврежден жилищный сектор: в частных домах изуродованы крыши, выбиты окна и разрушены заборы.

По предварительным данным, погибших и раненых среди гражданских нет.

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