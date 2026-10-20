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Россияне снова били по железной дороге: в Житомирской области после удара вспыхнули пожары
После очередной атаки РФ спасатели ликвидируют последствия ушибов, а саперы уже обследовали территорию на наличие взрывоопасных предметов.
В Житомирской области в результате очередной российской атаки зафиксировали попадание по гражданской и железнодорожной инфраструктуре.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
После ушибов возникли пожары. Одну из них спасатели продолжают ликвидировать.
Саперы ГСЧС также обследовали территорию на наличие взрывоопасных предметов.
По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
Россияне все чаще атакуют украинские поезда
Напомним, Россия усилила удары по пассажирским поездам и железнодорожной инфраструктуре Украины. По данным Politico и CBC, с начала полномасштабного вторжения повреждено или уничтожено более 500 локомотивов, причем свыше 60% — за последние восемь месяцев.
С начала года под удары также попали 120 пассажирских вагонов, 304 локомотива и 43 станции.
В «Укрзалізниці» заявляют, что атаки преследуют цель изолировать прифронтовые общины, усложнить логистику и работу экономики. Обстрелы уже приводили к гибели и ранениям железнодорожников и пассажиров, а также к экстренным эвакуациям.
Также россияне ударили по Днепру и пригороду.
Утром российские войска атаковали Днепропетровскую область. Под ударом оказались Днепр и его пригород.
По словам главы ОВА Александра Ганжи, в пригороде Днепра поврежден жилищный сектор: в частных домах изуродованы крыши, выбиты окна и разрушены заборы.
По предварительным данным, погибших и раненых среди гражданских нет.