Россияне снова били по железной дороге: в Житомирской области после удара вспыхнули пожары

Россияне ударили по Житомирщине

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В Житомирской области в результате очередной российской атаки зафиксировали попадание по гражданской и железнодорожной инфраструктуре.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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После ушибов возникли пожары. Одну из них спасатели продолжают ликвидировать.

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Саперы ГСЧС также обследовали территорию на наличие взрывоопасных предметов.

Россияне ударили по Житомирщине

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Россияне все чаще атакуют украинские поезда

Напомним, Россия усилила удары по пассажирским поездам и железнодорожной инфраструктуре Украины. По данным Politico и CBC, с начала полномасштабного вторжения повреждено или уничтожено более 500 локомотивов, причем свыше 60% — за последние восемь месяцев.

С начала года под удары также попали 120 пассажирских вагонов, 304 локомотива и 43 станции.

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В «Укрзалізниці» заявляют, что атаки преследуют цель изолировать прифронтовые общины, усложнить логистику и работу экономики. Обстрелы уже приводили к гибели и ранениям железнодорожников и пассажиров, а также к экстренным эвакуациям.

Также россияне ударили по Днепру и пригороду.

Утром российские войска атаковали Днепропетровскую область. Под ударом оказались Днепр и его пригород.

По словам главы ОВА Александра Ганжи, в пригороде Днепра поврежден жилищный сектор: в частных домах изуродованы крыши, выбиты окна и разрушены заборы.

По предварительным данным, погибших и раненых среди гражданских нет.

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