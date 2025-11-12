Россияне снова лезли в тыл ВСУ на Сумщине через трубы: чем завершилось

ВСУ / © Associated Press

Российские военные корреспонденты сообщают об очередной неудавшейся попытке оккупационных войск зайти в тыл Вооруженных сил Украины на территории Сумской области, используя подземные коммуникации.

Об этом заявил журналист Андрей Цаплиенко в соцсетях.

По его словам, российские войска снова попытались использовать трубы или другие подземные тоннели для скрытого проникновения, чтобы обойти основные позиции ВСУ.

оккупанты пытались зайти в тыл ВСУ на Сумщине через трубы. / © Telegram/Андрей Цаплиенко

«Украинские военные ждали россиян: половина ликвидирована, другая половина — пытается выжить», — цитирует Цаплиенко данные о результатах операции.

Таким образом, попытка врага проникнуть в тыл украинских защитников потерпела крах, благодаря готовности Сил обороны.

Сообщение российских корреспондентов. / © Telegram/Андрей Цаплиенко

Напомним, в результате военной агрессии Российской Федерации в городе Сумы произошло частичное обесточивание. Часть потребителей осталась без электроснабжения.

На Запорожском направлении фронта фиксируется продвижение российских войск. Согласно сообщениям Сил обороны юга, противник оккупировал ряд населённых пунктов. Также там подтвердили оккупацию села Ровнополье.