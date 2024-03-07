Россияне снова накрыли огнем Херсон: местные рассказали о пережитом (фото, видео)

Вражескими ударами поврежден частный дом, гаражи и припаркованные там автомобили.
Российские оккупанты обстреляли Херсон утром 7 марта, в результате чего нанесли разрушения и ранили мужчину.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, также опубликовавший видео с последствиями вражеских ударов.
Прокудин проинформировал, что российские войска с самого утра кроют огнем Херсон.
В результате очередного обстрела был поврежден частный дом, гаражные помещения и припаркованные там автомобили.
Пострадал 45-летний мужчина. Сейчас он находится в больнице, медики проводят обследование пострадавшего и оказывают ему помощь.
Последствия российского террора были запечатлены на видео. На кадрах видны разрушенные здания, разбитые машины, а местные жители со слезами на глазах рассказывают о пережитом и об ущербе, который понесли.
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Напомним, 6 марта оккупанты обстреляли жилые кварталы населенных пунктов Херсонской области: повреждены 16 домов и другая инфраструктура, ранены четыре человека.
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