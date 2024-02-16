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Россияне снова нанесли ракетный удар по Полтавской области

Россияне снова нанесли ракетный удар по Полтавской области

Ракетная атака. / Фото: Associated Press

Прошло без пострадавших.

Ночью против 16 февраля российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Полтавской области. Попадание произошло на открытой территории.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин.

"Очередная ракетная атака по Миргородскому району. Ночью было попадание на открытой территории. К счастью, жертв и пострадавших нет", — подчеркнул глава ОВА.

Пронин подчеркнул, что в течение суток на территории Полтавской области шесть раз звучала воздушная тревога и длилась почти четыре часа.

Напомним, накануне оккупанты также ударили ракетами по Полтавщине. Произошло попадание в складское помещение в Миргородском районе.

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