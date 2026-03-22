Россияне снова не досчитаются почти тысячи оккупантов и техники: какие потери врага 22 марта
Россияне несут бешеные потери на поле боя.
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 940 российских оккпантов, общие потери врага в войне составили 1 287 880 человек.
Об этом 22 марта сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.03.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 287 880 (+940) человек
танков — 11 793 (+3)
боевых бронированных машин — 24 263 (+1)
артиллерийских систем — 38 638 (+30)
РСЗО — 1 694 (+3)
средства ПВО — 1 336 (+3)
вертолетов — 350 (+1)
БпЛА оперативно — тактического уровня -190 870 (+1 885)
автомобильной техники и автоцистерн — 84 639 (+121)
специальной техники — 4 098 (+2)
Напомним, в Донецкой области бойцы сбили российский вертолет Ка-52 с помощью дрона. После аварийного приземления экипаж вертолета попытался спастись, но бойцы 414-й бригады «Птицы Мадяра» ликвидировали их.