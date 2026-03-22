ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
456
Время на прочтение
1 мин

Россияне снова не досчитаются почти тысячи оккупантов и техники: какие потери врага 22 марта

Россияне несут бешеные потери на поле боя.

Автор публикации
Анастасия Павленко
Оккупант

© Associated Press

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 940 российских оккпантов, общие потери врага в войне составили 1 287 880 человек.

Об этом 22 марта сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.03.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 287 880 (+940) человек

  • танков — 11 793 (+3)

  • боевых бронированных машин — 24 263 (+1)

  • артиллерийских систем — 38 638 (+30)

  • РСЗО — 1 694 (+3)

  • средства ПВО — 1 336 (+3)

  • вертолетов — 350 (+1)

  • БпЛА оперативно — тактического уровня -190 870 (+1 885)

  • автомобильной техники и автоцистерн — 84 639 (+121)

  • специальной техники — 4 098 (+2)

Напомним, в Донецкой области бойцы сбили российский вертолет Ка-52 с помощью дрона. После аварийного приземления экипаж вертолета попытался спастись, но бойцы 414-й бригады «Птицы Мадяра» ликвидировали их.

Дата публикации
Количество просмотров
456
Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie