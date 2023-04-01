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Россияне снова обстреливают Херсонщину: погиб человек, есть раненые – ОП

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
405
Время на прочтение
1 мин
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Россияне снова обстреливают Херсонщину: погиб человек, есть раненые – ОП

Фото: Associated Press

Российские захватчики снова обстреливают Херсон и область.

Оккупанты 1 апреля, в субботу, в очередной раз атаковали Херсон и Херсонскую область из артиллерии. В результате обстрела погиб человек.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Россияне обстреливают Херсонщину. Из артиллерии ударили по городу Херсон, попали в частный дом — погиб человек на улице", — говорится в сообщении.

Захватчики также обстреляли село Казацкое – попали в частный дом, ест раненый.

Напомним, за сутки 31 марта армия РФ по авиации, "Градам" и артиллерии 64 раза обстреляла Херсонщину, выпустив по территории 243 снаряда.

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Дата публикации
Просмотры
405
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