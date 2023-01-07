Россияне снова обстреляли Донецкую область – есть погибшие и раненые

Оккупанты в очередной раз атаковали населенные пункты Донецкой области.

За прошедшие сутки оккупанты атаковали четыре населенных пункта Донецкой области. В результате обстрелов погибли двое гражданских, еще семь человек ранены.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"За 6 января россияне убили 2 мирных жителей Донбасса: в Бахмуте и Красной Горе. Еще 7 человек в области получили ранения", — написал он.

Также сообщается, что всего с начала полномасштабной войны в Донецкой области из-за агрессии России погибли 1292 человека, еще 2823 человека получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Ситуация в Донецкой области

5 января Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу прекратить огонь по всей линии столкновения сторон в Украине на Рождество.

Позже Шойгу заявил о якобы "36-часовом прекращении огня в Украине".

Однако 6 января оккупанты нанесли удары с артиллерии по Курахово на Донетчине. В результате вражеской атаки повреждены жилые дома и больница, ранен по меньшей мере один человек.

Читайте также: