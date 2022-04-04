Россияне снова обстреляли Харьков: есть погибшие и раненые, среди них – дети

Россияне снова обстреляли Харьков: есть погибшие и раненые, среди них – дети

Харьковчан призывают оставаться в укрытиях во время обстрелов.

Вечером 3 апреля российские оккупанты снова обстреляли Харьков. Погибли четверо гражданских.

Об этом сообщил глава Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

По его словам, еще 30 мирных харьковчан получили ранения, в том числе трое детей.

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"Все эти люди гражданские. Не имеют никакого отношения к военным. Несмотря на опасную ситуацию в районе, на место трагедии оперативно прибыли следователи полиции! Все последствия вражеского обстрела они тщательно задокументировали. Оккупанты обязательно будут отвечать за все свои преступления против человечности", – написал Тимошко.

Он призвал горожан не выходить на улицы во время обстрелов, а оставаться в укрытиях.

"Обстрелы россиянами жилых кварталов не случайны. Они знают, что убивают мирных жителей", – подчеркнул Тимошко.

Напомним, возле Харькова украинские защитники наголову разбили мотострелковую роту танкового полка РФ.

Фото: Владимир Тимошко

Фото: Владимир Тимошко

В Харьковской области ситуация остается напряженной

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