Россияне снова обстреляли Херсон: снаряд попал в квартиру, есть пострадавшие

Вечером, 21 ноября, российские террористы в очередной раз обстреляли освобожденный Херсон. Один из снарядов попал в жилой дом, есть пострадавшие.

Об этом написал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Известно, что оккупанты обстреляли один из районов города, из-за чего пострадали жители освобожденного Херсона.

"Российские подлые террористы. Сбежали из Херсона и начали обстреливать мирных жителей. В Днепровском районе города зафиксирован прилет в квартиру, есть пострадавшие. На месте работают спасатели и экстренные службы", — написал Тимошенко.

Обстрелы Херсона

ВСУ 11 ноября уволили Херсон — единственный областной центр, который оккупанты захватили от 24 февраля. Террористы из России покинули местных жителей без тепла, электричества и связи, поскольку взорвали всю критическую инфраструктуру.

21 ноября россияне весь день обстреливают Херсон из артиллерии. На месте трагедии погиб один человек, еще несколько человек были госпитализированы.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что таким образом Россия мстит жителям Херсона за поддержку ВСУ.

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