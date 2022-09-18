Россияне снова обстреляли колонию в Еленовке и заявили о гибели защитника Украины: реакция омбудсмана

Российские оккупанты снова обстреляли колонию в Оленовке, где находятся украинские защитники.
Пропагандисты из России заявили о гибели одного воина ВСУ и четырех раненых.
Об этом написал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
В Украины нет данных об именах погибшего и пострадавших. Омбудсман обращается к ООН, Международному обществу "Красного креста" и омбудсману РФ Москальковой с требованием предоставить информацию о событии.
"По-прежнему я, как омбудсман, готов лично прибыть в Еленовку для оценки всех фактов и общения со свидетелями обстрелов, ранеными и удерживаемыми гражданами. Мотивы, с которыми Российская Федерация производит обстрелы военнопленных лагерей сегодня, мне точно не известны. Возможно, это банальна месть из-за поражений на фронте, а возможно целенаправленный террор и показательная безнаказанность военного руководства РФ", — написал Лубинец.
Омбудсман подчеркнул, что Россия предпринимает такие действия, чтобы заставить страдать родственников военнопленных и создать социальное недовольство в Украине или, чтобы заставить украинские власти пойти на уступки оккупанту.
Напомним, российские войска 29 июля обстреляли колонию №120 в оккупированной Еленовке Донецкой области. Там захватчики удерживали в плену украинских военных и гражданских.
Читайте также:
- В колонии Еленовки показательно улучшили условия для пленников перед визитом миссии ООН
- Концентрационные лагеря XXI века: украинцы рассказывают об ужасах фильтрационных застенков, из которых им удалось вырваться
- Миссия ООН должна прибыть в Еленовку, где оккупанты убили украинских пленных