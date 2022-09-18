Россияне снова обстреляли колонию в Еленовке и заявили о гибели защитника Украины: реакция омбудсмана

Российские оккупанты снова обстреляли колонию в Оленовке, где находятся украинские защитники.

Пропагандисты из России заявили о гибели одного воина ВСУ и четырех раненых.

Об этом написал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

В Украины нет данных об именах погибшего и пострадавших. Омбудсман обращается к ООН, Международному обществу "Красного креста" и омбудсману РФ Москальковой с требованием предоставить информацию о событии.

"По-прежнему я, как омбудсман, готов лично прибыть в Еленовку для оценки всех фактов и общения со свидетелями обстрелов, ранеными и удерживаемыми гражданами. Мотивы, с которыми Российская Федерация производит обстрелы военнопленных лагерей сегодня, мне точно не известны. Возможно, это банальна месть из-за поражений на фронте, а возможно целенаправленный террор и показательная безнаказанность военного руководства РФ", — написал Лубинец.

Омбудсман подчеркнул, что Россия предпринимает такие действия, чтобы заставить страдать родственников военнопленных и создать социальное недовольство в Украине или, чтобы заставить украинские власти пойти на уступки оккупанту.

Напомним, российские войска 29 июля обстреляли колонию №120 в оккупированной Еленовке Донецкой области. Там захватчики удерживали в плену украинских военных и гражданских.

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