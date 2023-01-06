Россияне снова обстреляли Курахово в Донецкой области: что известно

Ранен по меньшей мере один человек.
Российские войска 6 января нанесли удары по Кураховому в Донецкой области. В результате вражеской атаки повреждены жилые дома и больница.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВО Павел Кириленко.
Для атаки российские оккупанты применили артиллерию. По словам Кириленко, Курахово уже не впервые подвергается такому удару.
"Россияне обстреляли центр города, попали в две многоэтажки и один частный дом. Также повреждено отделение местной больницы — там, по предварительной информации, один раненый человек", — рассказал он.
К слову, россияне 6 января также атаковали Краматорск ракетами, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко: "Оккупанты дважды ударили ракетами по городу. Есть попадание в частный жилой дом. Предварительно пострадавших нет".
Напомним, за минувшие сутки, 5 января, российская армия из артиллерии, РСЗО, минометов и танков 58 раз обстреляла Херсонщину. Погибли шесть человек, четверо ранены.
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