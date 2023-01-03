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Россияне снова обстреляли Курахово в Донецкой области — два человека ранены, есть погибший (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Россияне снова обстреляли Курахово в Донецкой области — два человека ранены, есть погибший (фото)

Фото/Telegram: Павел Кириленко

Один снаряд попал в многоэтажку, также поврежден объект критической инфраструктуры.

Город Курахово Донецкой области снова оказался под вражеским огнем. Утром 3 января российские захватчики из артиллерии обстреляли жилой квартал – два человека ранены, есть погибший.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Один снаряд попал непосредственно в многоэтажку. Кроме того, поврежден объект инфраструктуры водоснабжения и выбиты стекла в зданиях недалеко от места попадания", — отметил он.

Павел Кириленко подчеркнул, что сейчас вся Донецкая область опасна для гражданских и призвал людей эвакуироваться из области.

Фото/Telegram: Павел Кириленко / ©
Фото/Telegram: Павел Кириленко
Фото/Telegram: Павел Кириленко / ©
Фото/Telegram: Павел Кириленко

Обстрелы Донбасса

В МинТОТ призывают к эвакуации жителей Донбасса – в области остается не менее 200 тыс. человек.

В конце декабря российские захватчики обстреляли Часов Яр в Донецкой области из реактивных систем залпового огня, в результате чего погиб один человек, еще два человека получили ранения.

В ночь на 1 января армия оккупантов продолжала обстрелы Донецкой области. Так, россияне атаковали более 5 населённых пунктов области.

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Дата публикации
Просмотры
361
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