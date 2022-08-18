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Россияне снова обстреляли Николаев: погиб человек, есть раненые

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Россияне снова обстреляли Николаев: погиб человек, есть раненые

Фото: Фото Натальи Нагорной/ТСН

Российские оккупанты в четверг, 18 августа, ракетами обстреляли Николаев.

Россияне убили одного человека и ранили еще двух жителей Николаева.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

"По предварительной информации, в результате дневных обстрелов два человека получили ранения, их госпитализировали в больницу. Еще один человек умер по дороге в медучреждение. Собираем подробную информацию о последствиях обстрелов. Районы поражения и все другие подробности сообщу вам впоследствии", — сообщил мэр Николаева.

Напомним, в Николаеве раздались взрывы. Их подтвердил и мэр города Александр Сенкевич.

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