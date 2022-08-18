Россияне снова обстреляли Николаев: погиб человек, есть раненые

Российские оккупанты в четверг, 18 августа, ракетами обстреляли Николаев.
Россияне убили одного человека и ранили еще двух жителей Николаева.
Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.
"По предварительной информации, в результате дневных обстрелов два человека получили ранения, их госпитализировали в больницу. Еще один человек умер по дороге в медучреждение. Собираем подробную информацию о последствиях обстрелов. Районы поражения и все другие подробности сообщу вам впоследствии", — сообщил мэр Николаева.
Напомним, в Николаеве раздались взрывы. Их подтвердил и мэр города Александр Сенкевич.
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