Россияне снова обстреляли Садовое в Херсонской области: погиб мужчина

Один из снарядов попал в частный гараж.

Российские военные днем, 3 декабря, обстреляли село Садовое Херсонского района. Погиб местный житель.

Об этом Telegram сообщила Херсонская ОВА.

Один из снарядов попал в частный гараж, где в это время находился 78-летний мужчина. От полученных ран он погиб на месте.

Обстрел произошел около 11:20, предположительно из минометов. Информацию о других потерпевших уточняют.

Правоохранители начали досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, что связано с умышленным убийством.

Напомним, 30 ноября россияне обстреляли Садово. Тогда погибли три человека – одна женщина и двое мужчин.

По данным Алексея Кулебы, Россия ужесточает атаки по территории Украины. Только в ноябре от российских обстрелов погибли 76 украинцев, еще 300 были ранены.

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