Россияне снова обстреляли трубопровод с аммиаком в Харьковской области: что известно о последствиях

Аммиак в воздухе не зафиксирован.

Российская террористическая армия во вторник, 6 июня, снова обстреляла трубопровод с аммиаком в Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Российские террористы выпустили шесть снарядов по трубопроводу с аммиаком в Купянском районе. Пока ситуация контролируемая.

"Российские террористы снова обстреляли аммиакопровод в Купянском районе. Зафиксировано в общей сложности 6 прилетов в район насосной станции возле с. Масютовка. По состоянию на данный момент аммиак в воздухе не зафиксирован, ситуация контролируема", — написал Олег Синегубов.

Напомним, 5 мая 2023 года в Купянском районе Харьковщины российские оккупанты повредили трубопровод с аммиаком. В результате вражеских ударов произошла разгерметизация трубопровода.

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