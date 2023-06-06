Россияне снова обстреляли трубопровод с аммиаком в Харьковской области: что известно о последствиях

Аммиак в воздухе не зафиксирован.
Российская террористическая армия во вторник, 6 июня, снова обстреляла трубопровод с аммиаком в Харьковской области.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Российские террористы выпустили шесть снарядов по трубопроводу с аммиаком в Купянском районе. Пока ситуация контролируемая.
"Российские террористы снова обстреляли аммиакопровод в Купянском районе. Зафиксировано в общей сложности 6 прилетов в район насосной станции возле с. Масютовка. По состоянию на данный момент аммиак в воздухе не зафиксирован, ситуация контролируема", — написал Олег Синегубов.
Напомним, 5 мая 2023 года в Купянском районе Харьковщины российские оккупанты повредили трубопровод с аммиаком. В результате вражеских ударов произошла разгерметизация трубопровода.
Читайте также:
- Россия ищет возможности выйти из войны: Зеленский ответил, согласится ли на переговоры с Путиным
- Зеленский рассказал, будет ли этой зимой блекаут
- Зеленский рассказал, может ли Украина вступить в НАТО во время войны: "Мы не хотим возвращения России"