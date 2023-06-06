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Россияне снова обстреляли трубопровод с аммиаком в Харьковской области: что известно о последствиях

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1416
Время на прочтение
1 мин
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Россияне снова обстреляли трубопровод с аммиаком в Харьковской области: что известно о последствиях

Россияне обстреляли аммиакопровод в Харьковской области.

Аммиак в воздухе не зафиксирован.

Российская террористическая армия во вторник, 6 июня, снова  обстреляла трубопровод с аммиаком в Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Российские террористы выпустили шесть снарядов по трубопроводу с аммиаком в Купянском районе. Пока ситуация контролируемая.

"Российские террористы снова обстреляли аммиакопровод в Купянском районе. Зафиксировано в общей сложности 6 прилетов в район насосной станции возле с. Масютовка. По состоянию на данный момент аммиак в воздухе не зафиксирован, ситуация контролируема", — написал Олег Синегубов.

Напомним, 5 мая 2023 года в Купянском районе Харьковщины российские оккупанты повредили трубопровод с аммиаком. В результате вражеских ударов произошла разгерметизация трубопровода.

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Дата публикации
Просмотры
1416
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