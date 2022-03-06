Россияне снова обстреляли "зеленый коридор" в Мариуполе (видео)

Россияне снова обстреляли "зеленый коридор" в Мариуполе (видео)

Людей призывали не выходить из укрытий гражданской защиты, потому что находиться на улице небезопасно.

Вторая попытка вывести гражданское население "зеленым коридором" из Мариуполя снова закончилась обстрелами со стороны российской армии.

Об этом сообщили в МВД Украины.

Правоохранители подчеркнули, что боевики открыли огонь, не обеспечив "режим тишины". Людей призывали не выходить из укрытий гражданской защиты, потому что находиться на улице опасно.

"Нужно понимать, что из-за убийства оккупационными войсками гражданских гарантий безопасности "зеленых коридоров" быть не может, ведь только больной мозг россиян решает, когда начинать стрелять и в кого", — говорится в сообщении.