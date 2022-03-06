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Россияне снова обстреляли "зеленый коридор" в Мариуполе (видео)

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Россияне снова обстреляли "зеленый коридор" в Мариуполе (видео)

Associated Press

Людей призывали не выходить из укрытий гражданской защиты, потому что находиться на улице небезопасно.

Вторая попытка вывести гражданское население "зеленым коридором" из Мариуполя снова закончилась обстрелами со стороны российской армии.

Об этом сообщили в МВД Украины.

Правоохранители подчеркнули, что боевики открыли огонь, не обеспечив "режим тишины". Людей призывали не выходить из укрытий гражданской защиты, потому что находиться на улице опасно.

"Нужно понимать, что из-за убийства оккупационными войсками гражданских гарантий безопасности "зеленых коридоров" быть не может, ведь только больной мозг россиян решает, когда начинать стрелять и в кого", — говорится в сообщении.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков ‒ 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.,
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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