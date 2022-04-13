Россияне снова обстреляли Житомирскую область: попали в воинскую часть

Россияне снова обстреляли Житомирскую область: попали в воинскую часть

В результате удара жертв нет.

Накануне, 12 апреля, после 23:00 Россия нанесла удар баллистическими ракетами по одной из воинских частей Житомирской области.

Об этом сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко в эфире "Единых новостей".

"Впервые за последние десять дней нанесли удар баллистическими ракетами одной из воинских частей. Не пострадали ни военные, ни гражданские, как это было раньше. Имущество также почти не повреждено", — рассказал глава области.

По словам Бунечко, после удара возник пожар. Спасателям удалось его быстро локализовать

Он сообщил, что в Житомирской области начинают восстанавливать экономику в условиях войны. В частности, идет процесс разминирования северных регионов, оккупированных российскими войсками.

Как сообщалось, в Запорожской области остается высокой угроза применения Россией ракетного вооружения и активизации оккупационных войск, чтобы продвинуться в областной центр. Отмечается, что россияне могут нанести воздушный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры на всей территории области.

Читайте также: