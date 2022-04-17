Россияне снова открыли огонь в Луганской области: двое погибших, четверо раненых

Оккупанты целенаправленно обстреливают жилые районы.

В воскресенье, 17 апреля, оккупанты открыли огонь в центре города Золотое в Луганской области. В результате погибли два человека, еще четверо ранены.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

Он подчеркнул, что кроме жилых домов рядом ничего нет.

"Это умышленное убийство людей. Кроме жилых домов рядом ничего нет. Россияне целенаправленно били по населению. В одной из многоэтажек разрушены два этажа – снаряды прошли навылет", — отметил он.

Напомним, из Луганской области сегодня удалось эвакуировать 33 человека.

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