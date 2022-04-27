Россияне снова ракетами нанесли удары по мосту через Днестровский лиман.

Россияне снова ракетами нанесли удары по мосту через Днестровский лиман.

Утром среды, 27 апреля, в 6:45 армия Российской Федерации снова обстреляла мост из-за Днестровского лимана в Одесской области.

Ракетный обстрел моста в Затоке уже второй за последние двое суток. В результате атаки оккупантов государства-террористки пострадавших железнодорожников нет.

Об этом сообщил глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин.

По его словам, степень пораженности инфраструктуры сможем определить по окончании воздушной тревоги.

К слову, 26 апреля российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области. Был поврежден мост через Днестровский лиман. Позже его открыли для реверсного проезда. В ОГА считают, что своими действиями противник пытается отрезать часть области и создать напряженность на фоне событий в Приднестровье.

Как сообщалось, ночь на среду, 27 апреля, в Одессе и области прошла спокойно и без обстрелов. Украинские военные контролируют ситуацию на границе с Приднестровьем , отмечают в ОГА.

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