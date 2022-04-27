Россияне снова ракетами нанесли удары по мосту через Днестровский лиман.

Утром среды, 27 апреля, в 6:45 армия Российской Федерации снова обстреляла мост из-за Днестровского лимана в Одесской области.
Ракетный обстрел моста в Затоке уже второй за последние двое суток. В результате атаки оккупантов государства-террористки пострадавших железнодорожников нет.
Об этом сообщил глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин.
По его словам, степень пораженности инфраструктуры сможем определить по окончании воздушной тревоги.
К слову, 26 апреля российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области. Был поврежден мост через Днестровский лиман. Позже его открыли для реверсного проезда. В ОГА считают, что своими действиями противник пытается отрезать часть области и создать напряженность на фоне событий в Приднестровье.
Как сообщалось, ночь на среду, 27 апреля, в Одессе и области прошла спокойно и без обстрелов. Украинские военные контролируют ситуацию на границе с Приднестровьем , отмечают в ОГА.
Читайте также:
- В Бердянске оккупанты захватили 2 медучреждения, а руководителем назначили волонтера-коллаборанта
- Луганская область страдает от обстрелов россиян: погиб гражданский мужчина, разрушены еще семь домов
- Оккупанты взяли под контроль Заводы и частично захватили Большую Камышеваху: оперативная ситуация в Харьковской области