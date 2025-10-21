Россияне снова распространяют фейки о Херсоне: ВСУ показали реальную ситуацию

ВСУ / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Реклама

Несмотря на заявления российских пропагандистов о якобы высадке штурмовых групп в Херсоне, у армии РФ нет ни одного продвижения в город. Все населенные пункты поблизости остаются под контролем украинских военных.

Об этом сообщил начальник отдела коммуникаций 30 корпуса морской пехоты ВМС ВСУ Александр ЗАВТОНОВ в комментарии LIGA.net.

По словам Завтонова, уже более недели вражеские ресурсы распространяют ложную информацию о якобы высадке российских штурмовых групп в районе острова Карантинный.

Реклама

«Они пытаются создать картинку для внутреннего потребителя о якобы успешных операциях. Однако на самом деле ни одного продвижения оккупационных войск в пригороде Херсона нет. Все районы, в частности, Садовое и Антоновку, контролируют украинские подразделения», — отметил представитель ВМС.

Завтонов уточнил, что атаки врага фиксируются в основном в районах железнодорожного и Антоновского мостов.

Российские войска действуют небольшими группами пехоты, рассчитывая на эффект неожиданности. Погодные условия — дождь, туман и сильный ветер частично усложняют работу беспилотников обеих сторон.

За прошедшие сутки, 20 октября, украинские морпехи отбили одну атаку противника на левом берегу Днепра. Еще две попытки выдвинуться в направлении позиций ВСУ завершились для окупантов отступлением после огневого воздействия.

Реклама

Представитель ВМС ВСУ подчеркнул, что все эти сообщения российских СМИ не имеют под собой никаких реальных оснований.

«Такие заявления существуют только в больном воображении российских военных преступников. Они нужны, чтобы вызвать панику среди гражданских и создать иллюзию побед на фоне неудач фронта», — заявил Завтонов.

Украинские военные уверяют: ситуация в Херсоне стабильная, город и окрестные районы контролируют Вооруженные силы Украины.

В то же время, командование отмечает, что враг не прекращает попыток вести информационно-психологические операции, чтобы дискредитировать ВСУ и скрыть собственные потери.

Реклама

Напомним, мониторинговый проект DeepState отмечает, что ближайшие недели станут критическими для Сил обороны в Купянске. По их данным, ситуация в городе остается сложной, поскольку вражеские группы, проникавшие в город последние четыре недели, смогли накопить достаточное число пехоты и пытаются двигаться в южную часть населенного пункта.