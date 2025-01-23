Россияне снова расстреляли украинских военнопленных: в Офисе Генпрокурора отреагировали

В настоящее время продолжаются следственные действия.

Во время штурма позиций украинских войск оккупанты захватили в плен шестерых военнослужащих и расстреляли их.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

"Расстрел военнопленных является серьезным нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными и классифицируется как тяжкое международное преступление", — говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению.

"Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", — отметили в Офисе Генпрокурора.

Напомним, Лубинец отреагировал на очередной расстрел украинских военных армией РФ.

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