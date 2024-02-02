Россияне снова "случайно" сбросили авиабомбу на оккупированный город

После обнаружения на улице бомбы ФАБ-500 захватчики эвакуировали местных жителей.
Российский самолет 1 февраля уронил авиабомбу на оккупированное Зимогорье Луганской области.
Об этом сообщает российский телеграм-канал ASTRA.
В заявлении указано, что 1 февраля в городе Зимогорье Луганской области по улице Пархоменко был найден российский боеприпас, предположительно, ФАБ-500. Жителей улицы эвакуировали.
По данным источников телеграм-канала, 2 февраля состоится осмотр места и вывоз боеприпаса.
Отмечается, что ранее российские самолеты уронили не менее пяти авиабомб ФАБ-250 в Белгородской области.
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Напомним, 8 января российский самолет случайно сбросил авиабомбу ФАБ-250 на оккупированное Рубежное в Луганской области.
А 27 января стало известно, что военные самолеты РФ во время полета потеряли две авиабомбы ФАБ-250 в Белгородской области.
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