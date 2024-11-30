Россияне снова ударили по Донецкой области: есть погибшие и раненые

Погибли две женщины, еще три человека ранены.

Оккупанты совершили артиллерийский обстрел Мирнограда. В результате одного из попаданий на огороде возле жилого дома погибла 65-летняя женщина. Через час под обстрел попал частный сектор.

Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

В результате второй атаки ранения получили две местные жительницы в возрасте 35 и 37 лет. Вскоре враг нанес еще один удар, в результате которого погибла 56-летняя женщина, а 51-летний мужчина получил травмы.

Артиллерийские удары повредили частный дом, автомобиль и магазин.

"Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил России", — говорится в сообщении.

Напомним, кафиры обстреляли остановку транспорта в Херсонской области

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