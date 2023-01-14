Россияне снова ударили по Херсонщине: в ОВА рассказали, как прошла ночь

За прошедшие сутки Херсонскую область 66 раз обстреляли российские оккупанты. Из-за российских обстрелов три человека получили ранения различной степени тяжести.

Об этом сегодня, 14 января, сообщил глава областной военной администрации Ярослав Янушевич в Telegram.

"Мирные города и села области обстреливали из разного вида вооружения: артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков", – написал он.

Херсон россияне обстреляли 19 раз. Вражескими снарядами повреждены жилые дома.

Напомним, что после освобождения 11 ноября ВСУ Херсона, российские оккупанты начали терроризировать город постоянными обстрелами. Атакуют россияне, как правило, мирные дома, больницы, музеи и энергетическую инфраструктуру, в результате чего погибают гражданские жители города.

Россияне выпустили по Херсону рекордное количество снарядов

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