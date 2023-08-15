Россияне снова ударили по Украине, ВСУ наступают на двух направлениях – возведение Генштаба

Ночью на 15 августа Российская Федерация нанесла очередной удар по Украине. Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Кроме того, за прошедшие сутки произошло более 15 боевых столкновений.

За прошедшие сутки оккупанты совершили ракетно-авиационную атаку, применив восемь ракет "Калибр" и 15 иранских ударных дронов "Shahed-136/131" по Одесской области. Все враждебные цели были уничтожены силами ПВО.

Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба 15 августа.

Всего за прошедшие сутки, 14 августа, РФ нанесла 14 ракетных и 72 авиационных ударов, совершила 63 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома, торговый центр, студенческое общежитие, детские сады, школы и другая гражданская инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, отмечают в Генштабе.

Ситуация на фронте

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационных ударов в районах Павловки и Степного Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, это, в частности, Поповка, Гремяч Черниговской области; Атинское, Степное, Водологи Сумской области и Огурцово, Гатище, Плетеновка Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Ивановки, Загрызового Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Фиголовка, Петропавловка, Орлянское, Кучеривка, Подолы, Первомайское Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись более 25 населенным пунктам, в частности, Серебрянка, Дроновка, Закотное, Выемка, Переездное, Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Васюковки и Клищиевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 25 населенных пунктов, в том числе Александро-Шультино, Ступочки, Курдюмовка, Озаряновка, Дружба Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Керамик, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе городов Марьинка и Красногоровка Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, в частности, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Остро, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Великой Новоселки, Благодатного, Макаровки и Урожайного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное, Левадное, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении враг нанес авиационный удар в районе Новоданиловки Запорожской области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Малиновка, Железнодорожное, Белогорье, Степногриск, Плавные Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Ольговки Херсонской области. Артиллерийские обстрелы врага подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Днепровское, Берегово, Огромное, Широкая Балка Херсонской области и город Херсон.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают осуществлять наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

В целях восполнения масштабных потерь в живой силе противник продолжает проводить скрытую мобилизацию на временно оккупированных территориях. В частности, в городе Старобельск Луганской области оккупационная псевдовласть обязала всех мужчин на государственных предприятиях пройти медицинскую комиссию и встать на военный учет.

Московский режим продолжает незаконную интеграцию населения временно оккупированных территорий Украины в свое культурно-образовательное пространство. В частности, российская оккупационная администрация организовала учебный процесс по российской программе, открыв школу в Бехтерах Херсонской области, где обязала учиться детей из населенных пунктов Облои, Тендровское, Збурьевка и Новочерноморье. В целях принуждения учащихся к обучению в школе по российской программе родителей запугивают административной ответственностью за пропуски учебного процесса.

В населенном пункте Михайловка Запорожской области во время съемки российскими пропагандистами ролика с участием высокопоставленного кадыровского командира произошел спор между кадыровцами и дагестанцами, во время которого обе стороны конфликта открыли по порядку огонь из стрелкового оружия. В ходе столкновения одному из оккупантов были нанесены ранения, несовместимые с жизнью, что привело к открытому противостоянию между подразделениями с применением гранатометов, гранат и стрелкового оружия. В результате боевого противостояния, успех в котором получили дагестанцы, с обеих сторон зафиксировано более 20 убитых и 40 раненых оккупантов. Командира кадыровского подразделения наказали отправкой на передовые позиции.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 1 удар по пункту управления, 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 удара по зенитно-ракетному комплексу противника. Также нашими защитниками уничтожен вражеский ударный вертолет Ка-52.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три артиллерийских средства на огневых позициях и одну станцию РЭБ противника.

К утру 15 августа оккупанты РФ совершили масштабную ракетную атаку по Украине. оккупанты выпустили 28 крылатых ракет разных типов. Силы ПВО уничтожили 16 российских крылатых ракет.

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