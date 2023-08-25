Россияне снова ударили по Украине, ВСУ наступают на Мелитопольском направлении – Генштаб

Ночью против 25 августа РФ нанесла очередной ракетно-авиационный удар по территории Украины. За прошедшие сутки произошло 35 боевых столкновений. ВСУ продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении.

Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба 25 августа.

За прошедшие сутки враг нанес 7 ракетных и 47 авиационных ударов, совершил 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения подверглись жилым домам и другой гражданской инфраструктуре. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, отмечают в строительстве.

Ситуация на фронте

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Бобиловки и Волфиного Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, это, в частности, Хреновка, Турья, Блешня, Янжуловка, Николаевка, Гай Черниговской области; Объединенное, Ходыно, Угроиды, Новодмитровка, Поповка Сумской области и Красная Заря, Стрелка, Гатище, Малая Волчья, Тополя Харьковской области.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Орлянского Харьковской области и Надежды, Твердохлебового Луганской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись населенным пунктам Двуречная, Синковка, Ивановка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Спорного, Раздолевки, Веселого Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись населенным пунктам Невское, Белогоровка Луганской области и Спирное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Ивановского, Клещиевки и Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Миньковка, Марково, Бахмут, Ивановское, Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Авдеевки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Керамик, Бердичи, Водяное, Карловка, Нетайлово, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах северо-восточнее Новомихайловки и Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Желанне Первое, Александрополь, Победа, Екатериновка, Елизаветовка, Ильинка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационные удары в районах Благодатного, Старомайорского Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Максимовка, Шахтерское, Большая Новоселка, Урожайное, Старомайорское, Свободное Поле Донецкой области.

В Запорожском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Левадного, Малой Токмачки, Роботиного и Орехова Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Левадное, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Степное, Плавные Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах Тягинки и Приднепровского Херсонской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Львов, Херсон, Камышаны, Белозерка, Кизомис, Посад-Покровское Херсонской области и Очаков Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

В одном из временно оккупированных населенных пунктов Запорожской области оккупационные власти учли негативный опыт организации псевдореферендума. Следовательно, планируется проведение "выборов" в смешанном формате: показательное голосование на участках и обход квартир и домов. Обход домов предполагается начать раньше времени. Начиная с 30 августа этого года представители оккупационных властей начнут обход квартир для сбора голосов. Кроме того, в этом регионе появляются лица, которых привозят с территории РФ и расселяют в заброшенных домах местных жителей. Данный факт связан с подготовкой фальсификации голосования и создания нужной картинки для российских медиа.

Также усиливается давление на местное население с требованием получать паспорта. В частности, вводится требование оплаты коммунальных услуг, интернета и мобильного телефона без российского гражданства. С целью усиления давления на местное население в данном регионе отмечается увеличение численности военнослужащих чеченской национальности, которые ведут себя агрессивно и жестко относятся к нарушению комендантского часа местным населением.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла один удар по пункту управления, 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и три — по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили два пункта управления, два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пять артиллерийских средств на огневых позициях, одно средство противовоздушной обороны, один состав боеприпасов и одну станцию радиоэлектронной борьбы противника.

Напомним, в ВСУ сообщили, что российские военные опрокидывают резервы на одно из направлений. оккупанты пытаются усилиться там, где "прижигает".

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