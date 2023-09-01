Россияне снова ударили по Украине, ВСУ наступают на одном из направлений – Генштаб

Ночью против 1 сентября российская армия нанесла очередной ракетный удар по территории Украины. За прошедшие сутки произошло более 25 боевых столкновений. Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении

Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ 1 сентября.

За прошедшие сутки враг нанес один ракетный и 44 авиационных ударов, совершил 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения подверглись жилым домам и другой гражданской инфраструктуре.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, добавляют в Генштабе.

Ситуация на фронте

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Казачьей Лопане Харьковской области, совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности, Сосновка, Карповичи Черниговской области, Середина-Буда, Волфине, Ромашково, Салогино., Хрипуны, Караическое, Малая Волчья, Бологовка, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Котляровки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись населенным пунктам Боровая, Купянск, Кисловка Харьковской области.

В Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Чернещины Харьковской области, Новоегоровки и Белогоровки Луганской области, Рай-Александровки Донецкой области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка, Твердохлебово Луганской области и Раздолевка, Никифоровка, Верхнекаменное, Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белой Горы и Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Миньковка, Богдановка, Ивановское, Александро-Шультино, Дружба, Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг нанес артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам Александрополь, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Орловка, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки. Нанес авиационный удар в районе Красногоровки. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Красногорвика, Победа, Марьинка, Курахово, Новомихайловка, Екатериновка, Константиновка, Антоновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледара и Старомайорского Донецкой области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали такие населенные пункты как Водяное, Угледар, Богоявленка, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Новоданиловки, Роботино, Малой Токмачки, Ореховой Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Малые Щербаки, Ольговское, Красное, Волшебное, Гуляйполе, Лобково, Плавные Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Николаевки и Ольговки Херсонской области, обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты Станислав, Ольговка, Понятовка, гигантское, Антоновка Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и четыре — по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили одно артиллерийское средство на огневой позиции и две радиолокационные станции противника.

Напомним, в Минобороны рассказали, что ВСУ смогли продвинуться на юге и Бахмутском направлении, сейчас закрепляются на достигнутых рубежах. На фронте продолжаются активные боевые действия.

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