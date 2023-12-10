Россияне снова запустили "Шахеды": в каких регионах опасность

Вечером, 10 декабря, российские оккупанты в очередной раз начали атаковать Украину дронами.

По информации Воздушных сил, движение ударных БпЛА зафиксировано из акватории Черного моря в направлении Одесской области.

Также дроны из Николаева двигались в направлении Кировоградской области, а оттуда — в северо-западном направлении, в сторону Винницкой и Черкасской.

20:50. Одесщина – работает ПВО.

20:55. Воздушные силы: "Очаков – вражеские БПЛА приближаются с Черного моря".

21:08. Кировoградщина – работает ПВО.

21:48. "Шахеды" из Кировоградщины двигаются в направлении Винницкой области.

"2 мопеда летит транзитом через Кировоградскую область по западному курсу. Еще пара мопедов с моря в сторону Одесской области. Угроза для Черноморска, Одессы, Южного и Коблево остаются. Также есть мопеды с левого берега Херсонской области", – сказано в паблике "Николаевский Ванёк" .

По информации паблика, угроза от "Шахедов" есть в Херсонской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях.

Тем временем в Никополе и Никопольской территориальной громаде объявлено об угрозе артобстрела.

Ранее сообщалось, что Третью штурмовую бригаду вывели из-под Бахмута после почти года тяжелых боев.

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