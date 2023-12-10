Россияне снова запустили "Шахеды": в каких регионах опасность

"Шахеды" снова атакуют Украину с юга.
Вечером, 10 декабря, российские оккупанты в очередной раз начали атаковать Украину дронами.
По информации Воздушных сил, движение ударных БпЛА зафиксировано из акватории Черного моря в направлении Одесской области.
Также дроны из Николаева двигались в направлении Кировоградской области, а оттуда — в северо-западном направлении, в сторону Винницкой и Черкасской.
20:50. Одесщина – работает ПВО.
20:55. Воздушные силы: "Очаков – вражеские БПЛА приближаются с Черного моря".
21:08. Кировoградщина – работает ПВО.
21:48. "Шахеды" из Кировоградщины двигаются в направлении Винницкой области.
"2 мопеда летит транзитом через Кировоградскую область по западному курсу. Еще пара мопедов с моря в сторону Одесской области. Угроза для Черноморска, Одессы, Южного и Коблево остаются. Также есть мопеды с левого берега Херсонской области", – сказано в паблике "Николаевский Ванёк" .
По информации паблика, угроза от "Шахедов" есть в Херсонской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях.
Тем временем в Никополе и Никопольской территориальной громаде объявлено об угрозе артобстрела.
Ранее сообщалось, что Третью штурмовую бригаду вывели из-под Бахмута после почти года тяжелых боев.
Читайте ведущие новости дня:
- Дикий озвучил потери Украины в войне с Россией
- В Белом доме рассказали, на что рассчитывал Путин, когда нападал на Украину
- Бои за Авдеевку: офицер ответил, контролируют ли ВСУ коксохим