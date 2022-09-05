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Россияне со стороны Запорожской области обстреляли Никополь: полиция обнародовала фото и данные о разрушениях

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Россияне со стороны Запорожской области обстреляли Никополь: полиция обнародовала фото и данные о разрушениях

Фото: Национальная полиция Днепропетровской области

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Никополь на Днепропетровщине.

Россияне со стороны Запорожской области обстреляли Никополь в Днепропетровской области. Зафиксировано около 10 прилетов.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Как стало известно, со стороны Запорожской области оккупанты били по Днепропетровщине из ствольной артиллерии. Зафиксировано ориентировочно 10 попаданий.

В результате обстрелов повреждены гимназия, спортивная школа, несколько магазинов, кафе, многоэтажка, 10 частных домов, хозяйственные постройки, гаражи. Пока информация о пострадавших в полицию не поступала.

“По собранным материалам следователи открыли уголовное производство по ст. 438 (“Нарушение законов и обычаев войны”) Уголовного кодекса Украины”, — подчеркнули в Нацполиции области.

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Напомним, что в Украине осудили двух предателей, которые помогали российским оккупантам.

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