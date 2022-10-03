Россияне собираются держать оборону в Сватовской психбольнице — Гайдай

Российские оккупанты вывозят людей, находившихся в Сватовской психбольнице, чтобы сделать из нее место обороны.

Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире общенационального телемарафона.

По его словам, больница располагает хорошей сетью подземных комнат. Поэтому выбор россиян ясен, ведь это здание может служить как укрепление. Однако Гайдай уверен, что даже такие действия их все равно не спасут.

Глава ОВА рассказал, что те работники, которых привезли из России — строители, врачи и т.д. — они все собрали вещи и уехали за пределы Луганской области

А в Счастье мобилизованные из захваченной Луганщины "оккупировали" теплотрассу. Они сбежали с фронта и теперь скрываются от наказания за дезертирство под открытым небом. Глава ОВА обратил внимание, что во вражеских подразделениях первыми бросают поле боя именно офицеры.

"У Счастья есть огромная труба, по которой тепло проходит в город. И она вся "оккупирована" оккупантами. Их пытаются выгнать назад. "Холодные-голодные" жалуются на свое командование, потому что их бросили", — отметил Гайдай.

Ранее журналист Денис Казанский обнародовал в соцсетях видео с этими "жителями теплотрассы".

По его словам, насильственно мобилизованные жители Луганской области, отступившие из района Лимана, приехали в город Счастье, уже несколько дней живут под открытым небом.

"Командование обвиняет их в дезертирстве и угрожает расправой. Сами "мобики" рассказывают, что держались до последнего, но в результате россияне их бросили и отступили, оставив практически без техники и оружия. При этом российские оккупанты имели приказ не предупреждать мясо из "ЛНР" о своем уходе, чтобы луганчане остались на позициях до последнего и погибли", — написал Казанский.

Напомним, Гайдай рассказал, что во временно оккупированной Нижней Дуванке возле Сватового на Луганщине снова произошел "хлопок". По его словам, "буряты разлетелись и кусками висят на деревьях".

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