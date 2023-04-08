Россияне собираются принудительно эвакуировать население Запорожской и Херсонской областей: Генштаб — о новостях с фронта

За прошедшие сутки противник нанес 2 ракетных и 35 авиационных ударов, совершил более 40 обстрелов с РСЗО. Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки, благодаря мужеству каждого воина, было отражено более 60 атак противника по указанным направлениям.

Об этом говорится в утреннем возведении Генштаба ВСУ 8 апреля.

Ситуация по регионам

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок противника не обнаружено. Враг продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей. В приграничных районах Курской области противник продолжает инженерное оборудование местности.

За прошедшие сутки противник совершил обстрелы населенных пунктов Леоновка, Гремяч Черниговской области; Нововасиловка, Середина-Буда, Заруцкое Сумской области, а также Гурьев Казачок, Лукьянцы, Верхняя Писаревка, Графское, Зибино, Караическое, Потихоново, Амбарное, Бологовка, Красное Первое и Новомлынск Харьковской области.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Тополя, Фиголовка, Двухлетняя, Западное, Крахмальное, Гусинка, Кондрашовка Харьковской области и Новоселовское — Луганской.

вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Тополя, Фиголовка, Двухлетняя, Западное, Крахмальное, Гусинка, Кондрашовка Харьковской области и Новоселовское — Луганской. На Лиманском направлении на протяжении минувших суток противник вел безуспешные наступательные действия южнее Кременной, а также в районах Серебрянского лесничества и Верхнекаменского. Под артиллерийскими обстрелами оказались Новоселовское, Макеевка, Невское, Кузьмино, Диброва, Белогоровка Луганской области и Торское, Заречное, Спорное, Берестовое Донецкой области.

на протяжении минувших суток противник вел безуспешные наступательные действия южнее Кременной, а также в районах Серебрянского лесничества и Верхнекаменского. Под артиллерийскими обстрелами оказались Новоселовское, Макеевка, Невское, Кузьмино, Диброва, Белогоровка Луганской области и Торское, Заречное, Спорное, Берестовое Донецкой области. На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются ожесточенные бои. За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе восточнее Богдановки и Ивановского. Подразделения сил обороны отразили около 20 атак противника на указанном участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали более 25 населенных пунктов, находящихся в районе боевого столкновения, в том числе Васюковка, Миньковка, Бахмут, Богдановка, Ивановское, Часов Яр, Новомарково, Ступочки, Шумы, Торецк и Нью-Йорк Донецкой области.

враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются ожесточенные бои. За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе восточнее Богдановки и Ивановского. Подразделения сил обороны отразили около 20 атак противника на указанном участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали более 25 населенных пунктов, находящихся в районе боевого столкновения, в том числе Васюковка, Миньковка, Бахмут, Богдановка, Ивановское, Часов Яр, Новомарково, Ступочки, Шумы, Торецк и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалинового, Северного, Первомайского, Марьинки и Победы Донецкой области, успеха не имел. Самые яростные бои на указанном участке фронта продолжаются за Марьинку, где было отражено более 15 вражеских атак. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Новобахмутовка, Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское, Карловка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Парасковеевка Донецкой области.

противник вел наступательные действия в районах Новокалинового, Северного, Первомайского, Марьинки и Победы Донецкой области, успеха не имел. Самые яростные бои на указанном участке фронта продолжаются за Марьинку, где было отражено более 15 вражеских атак. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Новобахмутовка, Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское, Карловка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Парасковеевка Донецкой области. На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Керменчик, Новомайорское, Золотая Нива, Шахтерское и Большая Новоселка Донецкой области.

в течение суток враг наступательных действий не производил. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Керменчик, Новомайорское, Золотая Нива, Шахтерское и Большая Новоселка Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает наращивать в фортификационном отношении оборонные рубежи и позиции. Совершил обстрелы более 40 населенных пунктов. Среди них – Малиновка, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новопавловка Запорожской области; Утка, Змиевка, Инженерное и Зеленовка Херсонской области, а также Херсон.

Вероятность нанесения дальнейших ракетных и авиационных ударов продолжает оставаться высокой по всей территории Украины.

На временно занятых территориях Запорожской и Херсонской областей российские оккупанты активизировали подготовку по эвакуации местного населения на временно оккупированные территории Автономной Республики Крым. В частности, в Мелитополе и Скадовске враг организовал опрос местного населения по поводу возможной эвакуации. В ходе опроса проверяется наличие паспорта, прописка и уровень образования. Отмечается периодический выезд автобусов с желающими эвакуироваться. Оккупанты распространяют информацию, что с конца апреля начнется принудительная эвакуация гражданского населения.

Ответ ВСУ

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Кроме того, наши защитники у Марьинки уничтожили российский штурмовик Су-25. Также враг потерял 7 БпЛА, из них: 3 – типа “Орлан”, 3 – “Ланцет” и 1 – “Мерлин”. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы и уничтожили боеприпасы врага.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что контрнаступление ВСУ зависит от многих факторов. Поэтому высшее военно-политическое руководство Украины имеет несколько вариантов развития событий.

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