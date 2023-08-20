Россияне собираются завезти в захваченный Мариуполь около 300 тысяч россиян: какова цель

Враг разработал "план развития" временно оккупированного Мариуполя, предполагающий увеличение его населения за счет миграции из РФ.

Россияне планируют завезти в временно оккупированный Мариуполь около 300 тысяч россиян.

Об этом сообщает Центр Национального Сопротивления со ссылкой на данные украинского подполья.

Планируемые демографические изменения должны быть воплощены до 2035 года. Россияне уверены, что к тому времени они будут контролировать захваченный украинский город. Для того чтобы их стимулировать, Кремль начал реализацию программы льготных ипотек для граждан РФ. Кроме этого, оккупанты завозят на ТОТ работников и госслужащих из "депрессивных регионов РФ".

В то же время, местных жителей принудительно депортируют на территорию России.

"Центр Национального Сопротивления подчеркивает, что данные действия соответствуют признакам геноцида согласно международному праву. Все причастные к геноциду украинской нации понесут за это справедливое и неотвратимое наказание", — подчеркнули в ЦНС.

Напомним, российские захватчики на временно оккупированные территории Украины привезли политтехнологов, пропагандистов и наблюдателей из России, чтобы провести там так называемые "выборы".

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