Россияне собрали для захвата Покровска 11 тысяч солдат: все, что известно о ситуации

Покровск / © Associated Press

Реклама

На Покровском направлении сложилась тяжелая ситуация. Город Покровск, который Кремль определил главной целью и планирует захватить до середины ноября, превратился в место для жестоких уличных боев.

Украинские защитники сдерживают системное проникновение российских диверсионных групп, в то время как враг стянул к городу многочисленную армию.

Тревожная ситуация остается и в районе Мирнограда. Подробнее — читайте в материале ТСН.ua

Реклама

Ситуация в Покровске

В понедельник, 27 октября украинские военные сообщили, что в городе Покровск идут уличные бои. Российские диверсионные группы, которые проникли в жилые кварталы, сталкиваются с украинскими защитниками.

На этом направлении противник наступает силами трех армий, активно используя тактику обхода украинских позиций небольшими отрядами. По данным 7-го корпуса ДШВ, оккупанты сосредоточились в разных районах города, но ни один из них не под их полным контролем.

В то же время военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко сообщал, что в районе Покровска и Мирнограда идут интенсивные бои.

Покровск, разрушенный оккупантами / © Getty Images

По его словам, украинские войска сужают кольцо вокруг окруженных вражеских подразделений, тогда как сам противник пытается прорваться к их путям снабжения.

Реклама

Самая тяжелая ситуация сложилась в Покровске, где россияне уже в городе и штурмуют ключевые объекты, пытаясь отрезать украинские позиции.

Впоследствии эту информацию вечером подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Позже, 28 октября, Зеленский сообщил, что вокруг Покровска в разных местах находятся около 200 российских оккупантов.

Он отметил, что враг очень хотел, чтобы одной из основных целей был Купянск, но на сегодня захватчики не имеют там таких возможностей.

Реклама

В то же время издание The Financial Times сообщает, что на Покровском направлении осложнена логистическая обстановка из-за постоянных атак и разрушенной инфраструктуры.

Утром, 28 октября, журналистка ТСН Юлия Кириенко сообщила, оккупанты установили российский флаг на стеле Покровска. В то же время она отметила, что враг находится на подступах к городу.

Впоследствии, осинтеры DeepState разъяснили, что это была очередная провокация россиян. Флаг оккупантов уничтожили ВСУ.

Дата публикации 13:08, 29.10.25 Количество просмотров 31 Русский флаг провисел на стелле Покровский час

Аналитики также отметили, что ситуация в городе остается сложной, потому что войска РФ продолжают затягивать пехоту. ВСУ прилагают большие усилия, чтобы нанести врагу максимальные потери.

Реклама

В то же время в отчете Института изучения войны (ISW) говорится о том, что российские войска «почти наверняка не контролируют ни одной позиции в пределах самого Покровска».

Оккупанты наступают на Покровск: в ВСУ назвали их количество

По данным 7-го корпуса ДШВ, для реализации замысла по окружению Покровской агломерации россияне задействовали около 11 тысяч человек.

«В целом враг накопил примерно 27 тысяч человек, около 100 танков, до 260 боевых бронированных машин и до 160 орудий и минометов», — говорится в сообщении.

Украинские силы ведут эффективную оборону: за последние два дня уничтожено более 90 оккупантов, технику и 158 дронов.

Реклама

Российские подразделения, пытающиеся продвинуться на северо-запад для частичного окружения Покровска, встречают сопротивление на ключевых позициях.

Командование подчеркивает, что хотя угроза проникновения врага серьезная, ВСУ сохраняют контроль над городом

Что происходит в Мирнограде

Спикер группировки войск «Восток» Григорий Шаповал в эфире «Мы — Украина» 28 октября заявил о присутствии врага в Мирнограде. Однако впоследствии военное командование уточнило, что это заявление было оговоркой: на самом деле имелась в виду ситуация в районе Покровска.

Мирноград и его окрестности остаются под полным контролем Сил обороны Украины, и никаких вражеских подразделений в городе пока не зафиксировано. Командование подчеркнуло, что ситуация стабильная.

Реклама

Однако 29 октября военный блогер Богдан Мирошников сообщил, что российские подразделения уже давно находятся вблизи южных окраин Мирнограда и усилили давление со стороны Новоэкономичного и Родинского.

По его словам, ситуация стала логическим следствием проседания обороны в том направлении.

«При этом, я не могу сказать, что там был какой-то провал. Нет, наоборот. С нашей стороны там опытные подразделения, которые много месяцев держали границы без потерь территорий. Но во всем есть предел, и именно это, собственно, и произошло», — отметил Мирошников.

В то же время о присутствии оккупантов в Мирнограде сообщает украинский волонтер Сергей Стерненко.

Реклама

Также он сообщил, что ситуация в городе крайне тяжелая.

«Логистики на транспорте в город нет. Ситуация крайне тяжелая. Ложь, которую распространяет УВ Восток, ее только усугубляет. Дронщики, меняя позиции, потеряли немало имущества», — заявил волонтер.

В то же время он распространил видео, на котором зафиксирована часть групп российской армии, которые сейчас присутствуют в Мирнограде с северной стороны.

Дата публикации 15:50, 29.10.25 Количество просмотров 146 Стерненко показал видео с российскими войсками в Мирнограде

Эксперты делают неутешительный прогноз

Осинтеры DeepState сообщают, что ситуация в Покровске оказалась на грани критической из-за системного проникновения в город российских войск.

Реклама

«Противник смог затянуть в город уже не одну сотню пехотинцев и продолжает просачиваться в глубину населенного пункта и расширять свою диверсионно-разведывательную деятельность», — говорится в сообщении.

В то же время враг активизировал диверсионно-разведывательные группы и перерезал логистику в направлении Мирнограда.

Как объясняют эксперты, успех врага объясняется несколькими факторами, а именно:

использование слабых мест обороны (районы Зверево, Шевченко и вдоль железной дороги);

количественное превосходство в пехоте;

проблемы в координации украинских подразделений.

В частности, тактика оккупантов включает устройство засад на путях перемещения, минирование путей снабжения и целенаправленные атаки на тыловые подразделения, такие как РЭБ и артиллерия. Кроме того, россияне они массово используют дроны для уничтожения украинской логистики.

Реклама

Разрушения в результате российских атак в Мирнограде / © Telegram начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина

Аналитики отмечают, что критически важно немедленно заблокировать пути проникновения противника и провести масштабную зачистку силами целых бригад, а не только небольших групп. Они предупреждают, что ситуация продолжает стремительно ухудшаться.

«Ситуация в Покровске на грани критической и продолжает ухудшаться до того момента, что исправить все может быть уже поздно», — завершили аналитики.

Путин заявляет об «окружении» ВСУ в Купянске и Покровске

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что Силы обороны Украины якобы заблокированы в Купянске и Покровске, и находятся в окружении.

Диктатор предложил допустить украинских и иностранных журналистов к окруженным подразделениям ВСУ, пообещав на время их присутствия прекратить боевые действия.

Реклама

Кремлевский диктатор Владимир Путин / © Associated Press

При этом цинично заявил, что именно украинская власть должна решать судьбу своих граждан, находящихся в окружении.

Однако в официальном Telegram-канале Группировки объединенных сил опровергли заявление Путина.

Там отметили, что любые сообщения об «окружении» украинских войск являются «выдумкой и фантазией, которая не опирается ни на какие фактические данные на местах».

«Если бы российский диктатор Владимир Путин не был военным преступником, можно было бы выразить сожаление, что на старости лет он в очередной раз вынужден выставлять себя посмешищем и повторять за собственными генералами ложь, в которую не сможет поверить даже его верная аудитория и российские элиты», — отметили украинские военные.

Реклама

В то же время в Центре противодействия дезинформации СНБО отметили, что дезинформация Кремля направлена прежде всего на Соединенные Штаты.

Путин хочет захватить Покровск до середины ноября

Издание The Financial Times сообщило, что Путин поставил перед военным командованием задачу установить контроль над Покровском до середины ноября 2025 года.

В свою очередь, военный обозреватель Денис Попович предупредил, что Покровск может быть потерян уже в ноябре из-за резкого ухудшения ситуации.

Стела на въезде в город Покровск / © Associated Press

«Я впервые могу сказать, что есть риск потери Покровска в течение ноября. Если ситуация будет развиваться так, как сейчас, — город может быть потерян», — отметил Попович.

Реклама

Эксперт подчеркнул, что российские войска сейчас контролируют значительную часть города, в частности территории южнее железной дороги, и постоянно наращивают присутствие пехотных групп.

В свою очередь генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж отметил, что агломерация Покровск — Мирноград является приоритетной для России. По его словам, именно город Покровск необходим Путину для усиления переговорных позиций.

Однако, Маломуж считает, что врагу воплотить свой замысел не удастся, ведь, ведь Путин неоднократно ставил различные дедлайны, которые были провальными.

В то же время аналитики Института изучения войны также считают, что россиянам захватить Покровск до середины ноября не удастся. Эксперты напоминают, что российские войска уже провалили приказ Путина захватить Донецкую и Луганскую области до сентября 2022 года.

Реклама

Аналитики ISW отмечают, что даже по состоянию на конец 2025 года РФ не смогла взять ни одного крупного города в регионе.

Для чего россиянам нужен Порковск

Офицер отдела коммуникаций 7-го корпуса ДШВ ВСУ Сергей Окишев рассказал, что российские войска пытаются пробиться через Покровск, чтобы перерезать украинские логистические пути.

По его словам, оккупанты не штурмуют город открыто, а пытаются незаметно проскользнуть.

Возле Мирнограда враг идет в лобовые атаки с танками, артиллерией и авиабомбами, но наши ребята из «Азова» и десантники останавливают их еще перед городом.

Реклама

Покровск / © Getty Images

В то же время глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан пояснил, что Покровск является главной целью летней наступательной кампании врага.

Эксперт отмечает, что оккупанты рассчитывают взять Покровск для того, чтобы закрепиться в городской застройке на зиму.

«На сегодня можно говорить, что действительно перешли они к своей такой главной цели, и главные боеспособные подразделения, многочисленные сконцентрированы здесь, в районе Покровска, потому что им любой ценой нужно зайти в город и они рассчитывают, что зимовать им выпадет все же в городской застройке», — сказал Сергей Кузан.

Читайте также:

Реклама

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.