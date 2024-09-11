"Россияне собрали гораздо больше людей, чем у нас": военный эксперт о штурмах в Курской области

Враг пошел на штурм, чтобы выбить украинские войска в Курщине.

В Курской области русская армия усилила свой наступательный потенциал и активно атакует из поселка Корнево.

Об этом сообщил военный эксперт, сотрудник СБУ 2004-2015 гг. Иван Ступак в эфире телеканала "Эспрессо" 11 сентября.

Он пояснил, что операция ВСУ в Курской области себя исчерпала еще две-три недели назад.

"Было много хейта на эту тему, что как так мы там делаем большое дело. Да, первые две недели мы делали большое дело, но россияне собрали гораздо больше людей, чем у нас есть там. Было прогнозировано, что рано или поздно они начнут отбивать свои населенные пункты, по крайней мере, пробовать. Вот сейчас это происходит", — сказал он.

Оккупанты переправились через понтонные переправы, через реку Сейм в Глушковском районе, усилили свой наступательный потенциал и активно атакуют из поселка Корнево.

Россияне будут давить и дальше, ведь имеют задачу выбить украинские войска.

"Но нужно учитывать, чего мы хотим достичь и на какие потери и жертвы готовы пойти. К сожалению, некоторые видеокадры, снятые с российского квадрокоптера, уже показывают наших пленных — около 10 человек личного состава. Это неприятно, но ожидаемо. Оккупанты будут давить дальше. Вопрос в том, что мы там держим, сколько мы можем там держать и какие потери для украинского военного командования являются приемлемыми.

Напомним, наступление ВСУ в Курской области (РФ) стало первым случаем, когда ядерное государство столкнулось с вторжением со стороны другой страны. Так прокомментировали ситуацию в издании The Wall Street Journal.

На протяжении почти трех недель ВСУ удалось захватить территорию, которая составляет почти 1300 квадратных км.

В то же время россияне совершают сейчас активное контрнаступление в Курской области. Эксперт Александр Коваленко назвал направления, где ведутся бои. ВС РФ действуют сразу в четырех направлениях.

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