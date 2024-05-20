Россияне собрали на Кольском полуострове большое количество боеспособных бомбардировщиков (фото)

Враг собрал на аэродроме "Оленья" фактически треть от общего количества боеспособных ракетоносителей.
В Сети обнародовали спутниковые снимки российского аэродрома "Оленья" на Кольском полуострове, в 92 км к югу от Мурманска, где по состоянию на 15 мая 2024 года было зафиксировано 12 самолетов, а именно, стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, 1 Ту-160 и два военно-транспортных самолета Ан-12.
Об этом говорится в материале defence-ua.
"На это следует обратить особое внимание, поскольку авиабаза "Оленья" выступает одной из основных для "ВКС РФ" при выполнении массированных ракетных ударов по Украине", – отмечают специалисты.
Со ссылкой на оценки Минобороны Великобритании и Главного управления разведки МОУ по стратегической авиации "ВКС РФ" о наличии в РФ 40 бомбардировщиков типов Ту-95МС и Ту-22М3, эксперты констатируют, что на данный момент россияне собрали на аэродроме "Оленья" фактически треть от общего количества боеспособных бомбардировщиков этого типа.
По словам специалистов, в апреле 2024 года на аэродроме "Моздок", также пригодном для размещения стратегических бомбардировщиков, было всего 6 Ту-22М3, что подчеркивает, насколько важное значение теперь имеет "Оленья" как база дальней авиации "ВКС РФ".
По мнению экспертов, то, что оккупанты разместили треть от боеспособного флота Ту-95МС и Ту-22М3 на таком далеком аэродроме, может свидетельствовать об их стремлении вывести свои наиболее ценные самолеты из-под потенциального удара дальнобойных БПЛА ВСУ.
"В свою очередь, также зафиксированные военно-транспортные Ан-12 по всей вероятности могли быть задействованы для рейсов, необходимых для накопления крылатых ракет на аэродроме "Оленья", – отмечают специалисты.
Напомним, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко уже отмечал, что Украина увеличивает и расширяет свои способности, о чем свидетельствуют, в частности, недавние удары по аэродрому в Джанкое, по российским радарам в Мордовии и Брянской области, а также сбивание самолета Ту-22МЗ. россиян.
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