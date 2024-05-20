Россияне собрали на Кольском полуострове большое количество боеспособных бомбардировщиков (фото)

В Сети обнародовали спутниковые снимки российского аэродрома "Оленья" на Кольском полуострове, в 92 км к югу от Мурманска, где по состоянию на 15 мая 2024 года было зафиксировано 12 самолетов, а именно, стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, 1 Ту-160 и два военно-транспортных самолета Ан-12.

Об этом говорится в материале defence-ua.

"На это следует обратить особое внимание, поскольку авиабаза "Оленья" выступает одной из основных для "ВКС РФ" при выполнении массированных ракетных ударов по Украине", – отмечают специалисты.

Бомбардировщики на аэродроме "Оленья" Фото из открытых источников

Со ссылкой на оценки Минобороны Великобритании и Главного управления разведки МОУ по стратегической авиации "ВКС РФ" о наличии в РФ 40 бомбардировщиков типов Ту-95МС и Ту-22М3, эксперты констатируют, что на данный момент россияне собрали на аэродроме "Оленья" фактически треть от общего количества боеспособных бомбардировщиков этого типа.

Бомбардировщики на аэродроме "Оленья" Фото из открытых источников

По словам специалистов, в апреле 2024 года на аэродроме "Моздок", также пригодном для размещения стратегических бомбардировщиков, было всего 6 Ту-22М3, что подчеркивает, насколько важное значение теперь имеет "Оленья" как база дальней авиации "ВКС РФ".

По мнению экспертов, то, что оккупанты разместили треть от боеспособного флота Ту-95МС и Ту-22М3 на таком далеком аэродроме, может свидетельствовать об их стремлении вывести свои наиболее ценные самолеты из-под потенциального удара дальнобойных БПЛА ВСУ.

"В свою очередь, также зафиксированные военно-транспортные Ан-12 по всей вероятности могли быть задействованы для рейсов, необходимых для накопления крылатых ракет на аэродроме "Оленья", – отмечают специалисты.

Напомним, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко уже отмечал, что Украина увеличивает и расширяет свои способности, о чем свидетельствуют, в частности, недавние удары по аэродрому в Джанкое, по российским радарам в Мордовии и Брянской области, а также сбивание самолета Ту-22МЗ. россиян.

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