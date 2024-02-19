Россияне соглашались эвакуировать и обменять раненых с "Зенита": 110 ОМБр — о казни группы пленных в Авдеевке

Нескольких тяжелораненых и погибших военнослужащих не удалось эвакуировать, поскольку противник развивал быстрое, масштабное наступление, не оставляя шансов для повторных попыток.

Выведение украинских военнопленных с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки должно было состояться в соответствии с правилами ведения войны и международных конвенций, однако российские военные нарушили свое обещание эвакуировать и обменять раненых бойцов ВСУ.

Об этом рассказали бойцы 110 омбр в Facebook 19 февраля.

"Выход личного состава 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени генерал-хорунжого Марка Безручко из Авдеевки проходил в условиях непрерывной бомбардировки вражеской авиацией и артиллерийских обстрелов, постоянных атак FPV-дронов, атак на эвакуационные автомобили и обстрелов эвакуационных путей. Нескольким тяжелораненым и погибшим военнослужащим не удалось эвакуировать", – отметили в бригаде.

По словам защитников, российские войска развивали быстрое, масштабное наступление, не оставляя шансов для повторных попыток.

"Посредством полного окружения опорного пункта "Зенит" было принято решение связаться с координационным центром и организациями, ведущими переговоры с вражеской стороной по обмену пленными, для оказания помощи нашим тяжелораненым безоружным военным, в соответствии с международными правилами ведения войны и законами, защищающими военнопленных.

Враг сообщил координаторам этого процесса, что согласен провести эвакуацию наших раненых и оказать им помощь, а в дальнейшем – обменять. Наши военнослужащие получили приказ сохранить свою жизнь.

Что случилось дальше, мы узнали из вражеских ресурсов. На обнародованном врагом видео с захваченной позиции "Зенит" родственники опознали Георгия Павлова, Андрея Дубницкого, Ивана Житника – погибшими. По нашим данным, враг также расстрелял Александра Зинчука и Николая Савосика", – рассказали в 110-й омбр.

О шестом бойце информация пока не подтверждена, скорее всего, он был из смежного подразделения, уточнили в бригаде.

В 110 бригаде подчеркнули: "ВС РФ — террористы и военные преступники, расстрелявшие безоружных раненых. Соответствующие органы проведут расследование и установят правду по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины").

Бойцы пообещали дать оккупантам достойный ответ за совершенные ими преступления против украинских военных, за каждого замученного украинского воина.

"Невыносимо больно за побратимов. Искренние соболезнования семьям павших воинов. Честь и Вечная слава павшим героям. Наши войска держат оборону дальше, враг не прекращает попыток дальнейшего наступления. Война жестокая, мы боремся за свободу высокой ценой", — написали бойцы.

Напомним, украинские военные в ночь на субботу, 17 февраля, покинули свои позиции и вышли из Авдеевки.

Ранее военные ВСУ показали эвакуацию одной из последних жительниц Авдеевки.

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