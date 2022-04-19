Россияне согнали на войну с Украиной "почти всех и все" - Зеленский

Россияне согнали на войну с Украиной "почти всех и все" - Зеленский

Россия стянула фактически всю боеспособную часть своей армии воевать с украинцами.

На территории Украины и в приграничных районах России сосредоточена практически вся боеспособная часть армии оккупантов.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время обращения вечером 19 апреля.

По его словам, оккупанты "согнали против Украины почти всех и почти все, что способно воевать".

"Поэтому в этом противостоянии, в этой обороне перед глазами всего мира мы выступаем против армии, реально считавшейся второй или третьей по мощи. И то, как крепко держатся наши Вооруженные силы, как смело защищается весь украинский народ, демонстрирует, что все же в глобальных рейтингах украинская армия заслуживает быть выше российской", — сказал глава государства.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что если бы Украина получила доступ к оружию, в котором нуждается, то уже бы завершила эту войну.

Обращение Владимира Зеленского по итогам 55-го дня войны

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